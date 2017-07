La paella de Arévalo y Bertín al rey Juan Carlos que está dando que hablar

Arévalo (69 años) ha sentado en la misma mesa a Bertín Osborne (62) y a Juan Carlos I (79). El humorista ha publicado en su cuenta de Twitter una fotografía en la se ve cómo ha disfrutado de una paella con el mismísimo emérito y la hija de éste, la infanta Elena. "Muy contento de hacer una paella a Don Juan Carlos y Doña Elena, con buenos amigos y con el arroz en su punto", escribía un orgulloso Arévalo. En la fotografía también aparecen otros comensales como la mujer y las tres hijas de Bertín: Fabiola Martínez (44) y Claudia (28), Alejandra (39) y Eugenia (31).

Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito. Don Juancarlos y Doña Elena,con buenos amigos y con el arroz en su punto. pic.twitter.com/RapG0fW18W — Arevalo (@arevaloOK) 17 de julio de 2017

Pero tal vez lo más curioso de todo sea la reacción de la gente que ha comentado la imagen en las redes sociales. Son muchas las personas que han criticado que Arévalo se haya prestado a cocinar el típico plato valenciano al monarca. El humorista no se ha callado. "Si fuera para una familia pobre no lo harías", comenta una persona, a la que el humorista responde: "Eso lo dices porque no me conoces". Pero las opiniones han ido aumentando el tono y Arévalo ha terminado por explotar: "Joder cuanto retorcidos gilipollas y envidioso hay y gente disconforme.. pues .. que os den .. a ellos me refiero, claro". Un lenguaje y una actitud a la que no tiene para nada acostumbrada al público.

Jaleos recoge algunos de los comentarios menos ofensivos que han enfadado al humorista:

Celebrabais el "aprobado" de Froilán? — R P (@mundoespejo1) 17 de julio de 2017

Si en entre el emérito y Bertín metes a Julio Iglesias obtienes la foto de los padres de la humanidad. — Don Antoño (@cabezapercebe) 17 de julio de 2017

El Rey Emérito está pensando:-¿De verdad Julio Iglesias tiene más hijos que yo? ¿Habrá follao más que yo? — AzoteVil (@ayspapi) 17 de julio de 2017

Menuda fauna hay ahí. — Atea&NoReligionToo (@uroraenpunto) 17 de julio de 2017

Echo de menos a Corina. De primer plato elefante? — Bill Kilgore (@Kilgore1974) 17 de julio de 2017

Esta polémica en la que está envuelta Juan Carlos llega después de otra que protagonizó la semana pasada con el libro del coronel retirado Amadeo Martínez Inglés, que desvela las 5.000 amantes que tuvo el monarca español, desde que a los 16 años se convirtió en cadete.

