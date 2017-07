El revés de Feliciano a Alba Carrillo: “Mucho de lo que se dice me da risa"

Dicen que la venganza se sirve en plato frío. Y así es como Feliciano López (35 años) se la ha devuelto a su ex Alba Carrillo (30) tras meses de silencio. El tenista acudía este martes a Mi casa es la tuya para ser entrevistado por Bertín Osborne y, de paso, darle un gran revés a la modelo.

Lo hizo, además, jugando en casa. Y es que el presentador le preparó una presentación en la que, con la excusa de que Arévalo le iba contando lo que había dicho Carrillo sobre su exmarido, el humorista atacó con dureza a la modelo por ir “de plató en plató” y calificó al joven como un “caballero”.

Sin embargo, aunque el objetivo de Osborne era que la audiencia conozca a López por su carrera como tenista, lo cierto es que la entrevista estuvo siempre enfocada a que el deportista pudiera contestar a Carrillo. “¿Cómo llevas todo esto que se dice de ti?”, preguntó en los primeros compases.

“Lo llevo bien. Intento llevarlo con naturalidad. Soy fuerte. No presto atención a lo que se dice. Viajo mucho y eso me ayuda un montón. Me ocupa mucho tiempo mi profesión y de la mitad de las cosas me entero tarde”, confesaba el joven.

“Muchas cosas que han dicho me las he tomado a risas. ¡Han dicho que yo era homosexual! (...) Yo estaba fuera de España y de repente miro Instagram en mi teléfono y tengo setenta mensajes privados de hombres. Abro uno y dice ‘You’re so hot’. Pensaba que eran amigos y me enteré que habían dicho en la tele que podía ser bisexual”, recordó.

Feliciano López.

No obstante, a pesar de todo lo malo que ha dicho su ex sobre él, López reconoce que no cree que su imagen se haya visto perjudicada y que lo que nunca hará es “hablar mal de alguien con el que he compartido mi vida. No me parece ético. Las cosas se resuelven en la intimidad”.

Respecto al fin de su matrimonio, Feliciano confesó que “fue muy duro porque había puesto mucha ilusión en ese matrimonio. Y que veas que al poco tiempo no funciona es una desilusión. Ves que algo no funciona y tienes la sensación que no va a funcionar. Pero no lo veo como un fracaso. La vida sigue y tenemos años por delante para conocer a otra persona”.

Asimismo reconoció que “es difícil tener una relación porque los tenistas viajamos muchísimo. Al año puedo pasar en Madrid como mucho dos meses. No somos gente fácil. Hacemos desde pequeño lo que queremos y nos volvemos muy independientes”.

Pero López no fue el único que aprovechó la visita de Bertín para responder a Carrillo. Su madre también comentó cómo había llevado la separación de su hijo y la actitud de la modelo. “Yo lo he llevado muy mal. En los últimos tiempos me han dado mucho la lata. Me han abordado en la puerta de casa, en el mercado… Yo no tengo nada que opinar. Tengo un trabajo y no me apetece entrar en una habitación del hospital y que piensen que somos de una forma”.

“Me han molestado cosas que se han dicho tanto de mi como de mi hijo. Que todos somos unos sinvergüenzas, que he sido una entrometida… Prácticamente se ha dicho que soy una bruja. ¡Si yo dejé de meterme en la vida de mi hijo hace años!”, añadió.