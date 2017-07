Tiembla Pantoja: la madre de Chabelita prepara su llegada a España

Con su viaje a Perú, previa exclusiva de una revista del corazón y de forma consciente o inconsciente, Chabelita (21) ha abierto la caja de Pandora. Y es que, aunque la hija de la tonadillera haya negado que el motivo de su viaje hasta su tierra natal tenga como objetivo conocer a su madre biológica, el simple hecho de que ya se esté hablando de ello en los medios ha hecho que crezca el interés por el testimonio de Roxana Luque.

De hecho, según ha informado este miércoles El Programa de Ana Rosa, la madre biológica de Chabelita está negociando sentarse por fin en el plató de Sábado Deluxe después de que hace ahora dos años el programa pudiera entrevistarla en Perú.

Entonces, aunque Isabel Pantoja intentó frenar su aparición en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Sálvame Deluxe finalmente decidió a Gema López hasta Lima para encontrarse con la supuesta madre biológica de Chabelita.

Dado el debate generado en las horas previas, Vázquez quiso leer un comunicado en nombre del programa y de Telecinco defendiéndose de las posibles críticas que pudieran llegar después de la emisión de la entrevista.

"Todos los medios de comunicación, revistas, publicaciones, digitales, otras cadenas de televisión, se han hecho eco de estas declaraciones", explicó el presentador. Días antes, Luque había aparecido en la portada de la revista Lecturas, lo que generó una gran expectación en los medios.

"El impacto de esta noticia es tal que en Sálvame Deluxe no podríamos ser ajenos a la noticia de la semana, del mes y del año. Vamos a tratarla de la misma manera que todas las que tienen relevancia a lo largo de la semana. No vamos a entrar a valorar ni ética ni moralmente si el paso que ha dado esta mujer si el paso que ha dado esta mujer está bien o está mal. Simplemente nos limitamos a transmitir una información", añadió.

En aquella entrevista Luque contó que “a los 5 meses de embarazo decidí que lo mejor era dar a mi hija en adopción. Yo vivía con mi hermana y una prima en un cuarto donde solo teníamos una colchoneta. Trabajaba en una casa ayudando en las tareas del hogar y yo ya tenía otro bebé de casi 3 años. Y el padre, con el que tuve una relación esporádica, no me apoyó”.

Preguntada por qué en este momento ha decidido contar su historia, la supuesta madre biológica de Chabelita confesó que lo había hecho porque había visto que Chabelita contaba que “no se sentía querida en Cantora” y que simplemente quería conocerla.

Roxana Luque.

El concierto de Pantoja en Perú

Lo mismo decía este año cuando acudió al concierto de Isabel Pantoja en Perú para intentar reencontrarse con su hija. "Estoy feliz por estar cerca de ella. Me gusta que esté aquí para que conozca Perú. Si la tuviera delante, le daría un abrazo", contestaba entonces a la prensa.

Sin embargo, parece que la intención de su visita al concierto podría ser económica. Según se contaba esos días en la prensa, la madre biológica de Chabelita habría acudido al concierto acompañada de una revista española para conseguir una imagen suya dentro del concierto de la tonadillera.

Una vez finalizado el concierto, la madre de Chabelita volvió a atender a la prensa para contar cómo se había sentido estando tan cerca de su hija. "Un poco triste, no la he podido ver por ningún lado. Voy a esperar. Pienso que me podría llamar", confesó.