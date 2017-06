Cristina Pedroche desnuda su cerebro: diez perlas que nunca olvidarás

Todo lo que dice o hace se convierte en noticia. Cristina Pedroche (28 años) es hoy en día una de las caras televisivas más seguidas. Fue la primera mujer española en llegar al millón de fans en Twitter y ahora alcanza los 2,2 millones. Querida y criticada en la misma medida, la vallecana acaba de conceder su última entrevista a la revista Vanity Fair, en la que no pretende dejar indiferente a nadie. Jaleos recoge algunas de las declaraciones más polémicas que ha realizado la presentadora en dicha publicación.

• "Recibo cada día cinco o seis ofertas de trabajo. A veces, más. Rechazo muchas, porque cuando dices que no llegas más lejos".

• "Hay marcas que me dicen: 'No te queremos dejar ropa'. Me da rabia, pero luego voy yo y me compro alguna cosilla (risas). Las de lujo nunca me prestan. Pero Bershka, por ejemplo, que es una firma de calle, tampoco. Lo mismo ahora empiezan a llegarme cajas. Las chicas comprarían en masa. Entiendo que no me quieran dejar un Loewe o un Louis Vuitton, pero que Bershka no me preste ropa…".

• "Me vuelve loca que me den obsequios, aunque sea un monedero de La bella y la bestia. Tengo una obsesión: volver a casa para ver qué paquetes me han llegado".

• "Seguramente diga cosas más interesantes que los políticos. Ellos tampoco dicen mucho. Supongo que a lo mejor yo gusto a todos y Rajoy solo gusta a una parte de la sociedad".

• "Mi secreto es que soy normal. Todos los chicos pueden tener una amiga o una novia como yo y todas las chicas pueden vestir como yo".

• "Lo primero que hago cada mañana es mover el pie para ver que David esté en la cama. Luego, miro las audiencias y mis perfiles en las redes".

• "No acepto ofertas de publicidad que no sean 100% Pedroche. No vendería una palmera, ni un donut ni unas gulas. Desde que estoy con David muchas marcas de alimentos me ofrecen contratos. Con lo de las gulas pensé: '¿Dónde están los ojos de eso?'. A ver, antes de conocer a David no había comido angulas. Pero una vez que las pruebas…".

• "Este año, presentaré las campanadas de nuevo y volveré a liarla. Podría ir toda tapada, pero no quiero".

• "Me lo tomo todo muy en serio. No estoy así por dormir ocho horas y beber dos litros de agua. Me machaco en el gimnasio. Por eso estoy dura".

• "David no sabe cuánto tiene en el banco. No somos de gastar mucho. Cuando él empezó a ganar dinero, me dijo: "Lo que quiero en la vida es que nadie me diga que la tarjeta no es válida porque no hay saldo. Nada más".

Cristina Pedroche prepara ahora su salto a la gran pantalla con Santiago Segura (51). Además de sus pinitos en el cine, en las últimas semana se ha subido a la pasarela como modelo de baño en Gran Canaria y se ha iniciado en el mundo del diseño textil con unas camisetas con motivos de unicornios que están teniendo un gran éxito, según han explicado desde la empresa a EL ESPAÑOL. Además siempre y cuando su agenda se lo permite echa una mano en Diverxo, el restaurante madrileño de su marido el chef David Muñoz (37).

