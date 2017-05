Cristina Pedroche aviva la polémica de Jordi Cruz con los becarios

Sin quererlo Jordi Cruz (38 años) se ha convertido en el personaje de la semana por su polémico comentario acerca de los becarios de su restaurante en Barcelona. Los twitteros no dieron tregua al chef en las redes y los medios han recogido la repercusión del asunto. Entre las críticas de unos y otros, la presentadora Cristina Pedroche (28) ha entrado a opinar del caso debido a que vive día a día las dos partes: la rutina de las cocinas y el trabajo de los medios de comunicación.

[Más información: Así trata Jordi Cruz a los becarios en sus restaurantes de éxito]

La mujer del chef David Muñoz(37) ha demostrado conocer muy bien el mundillo en el que se mueve su marido y ha dado prácticamente una masterclass a los periodistas que se han reunido con ella en la promoción de su nuevo proyecto: "Lo primero que hay que entender es la diferencia entre ser becario y ser un estagier. Los becarios hacen las practicas de las escuelas de hosteleria, tiene un convenio que pueden venir ciertas horas a los restaurantes y, por supuesto, todo el mundo tiene que hacer sus practicas cuando termina el curso. El problema está en los estagiers, que no es un problema en sí, es que son profesionales que quieren aprender de los mejores, esta gente podría tener un sueldo elevado en cualquier restaurante, pero quieren aprender de los mejores, del taller de Can Roca, Diverxo, Martin Berasategui, Jordi Cruz...".

En mitad del servicio!!!😂😂 #Diverxo #equipoXO #pedrochepluriempleada 😝❌⭕️⚡️ Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 1 de Sep de 2016 a la(s) 12:34 PDT

Por otro lado, ha defendido el trabajo que se hace en las cocinas de su pareja y ha explicado cuál es el problema real de lo que dijo Jordi Cruz: "En Diverxo no contamos con estagiers, alguna vez los hemos tenido por alguna cuestión personal, pero no tenemos. El estagier por supuesto está dado de alta, tiene un sueldo, más o menos, en función de las horas que pueda hacer. Lo que pasa es que los estagiers tienen una jornada de cinco horas y claro, en cinco horas no ves todo un servicio, entonces se quieren quedar más horas, ese es el problema".