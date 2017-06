Guerra abierta de Teresa Bueyes y Javier Saavedra por hacerse con el mercado de los famosos

La batalla entre los dos abogados más mediáticos del momento se ha recrudecido. En juego está el prestigio profesional y una cartera más que jugosa de clientes vip. En un lado del ringjudicial se encuentra Teresa Bueyes; representante legal de famosos como Alba Carrillo (30 años), Natalia Álvarez, Isabel Preysler (66), Andrés Pajares (77), Javier Rigau (57) o la supuesta hija número 14 de José María Ruiz Mateos.

[Más información: Los Ruiz-Mateos, a por Teresa Bueyes por acusarles de tener 5.000 millones ocultos]

En el otro extremo, el representante legal Javier Saavedra; letrado del exalcalde de Marbella Julián Muñoz (68), Paulina Rubio (46), Elena Tablada (36),Norma Duval (61) o Sofía Mazagatos (42), entre otros rostros conocidos.

[Más información: Paulina Rubio logra que Europa condene a la Justicia Española por no proteger su intimidad]

Este martes iba a resolverse el litigio que mantienen ambos desde hace un tiempo, pero el juicio ha sido finalmente suspendido después de que Saavedra se presentara sin abogado -éste se encontraba inmerso en el proceso de la Gürtel-. Según la Fiscalía, que pide para él cinco años de cárcel y una indemnización de 450.000 euros, es la tercera vez que el letrado de los famosos trata de dilatar la vista en la que iba a ser juzgado por "estafa, apropiación indebida y deslealtad profesional" al barcelonés Javier Rigau, marido de Gina Lollobrigida (89). La decisión de Saavedra es, para el fiscal, un "desprecio" a la Justicia y un "auténtico despropósito".

El juicio tendrá que esperar, pues, hasta 2018. Mientras tanto, Javier Saavedra está "tranquilo", tal y como ha confesado él mismo a EL ESPAÑOL. "Yo no he estafado nada. Bueyes vive a costa de mi fama. Esto es un montaje que me han hecho, pero no van a poder probar nada. Todo lo contrario, voy a ser yo el que voy a demostrar que me robaron documentación en su día de mi propio despacho y que es Rigau el que gana dinero de una forma cuestionable", añade visiblemente molesto y plenamente convencido de su inocencia.

Por su parte, Teresa Bueyes se muestra muy crítica con la actitud del letrado. "Estamos acostumbrados a sus técnicas dilatorias. No se librará. La Justicia llega tarde pero llega", sentencia con dureza en conversación con este medio. Tan sólo unas horas antes, la abogada recordaba cómo en su día Rigau contrató a Saavedra para defender su honor tras la boda con la actriz italiana, cuando comenzaron a tacharle de cazafortunas, gigoló e interesado.

El letrado comenzó entonces a interponer demandas a diestro y siniestro reclamando cuantiosas cantidades (entre 200.000 y 300.000 euros) a fin de salvaguardar la intimidad de Rigau. Algunas de ellas no se llegaron a materializar y únicamente ganó dos de las 44 que interpuso y por una cuantía de 3.000 euros. Bueyes tiene una explicación para esto: "Se olvidó de las demandas e hizo creer a Rigau que todo el dinero ganado era para los procuradores cuando en realidad era para él". Para el Ministerio Público, esto supone un claro perjuicio "moral y económico".

Por si esto fuera poco, Bueyes asegura que el Colegio de Abogados "ha sancionado varias veces a Saavedra con una inhabilitación, pero él ha recurrido". Y recuerda que Rigau no es el único famoso que se ha visto "perjudicado en otros procedimientos por este señor". Norma Duval, Concha Márquez Piquer, Elena Tablada o Sofía Mazagatos serían algunos de los nombres que, según la abogada, forman parte de una lista más amplia de vips que se han sentido defraudados por el mediático letrado.