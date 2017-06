Estos son los que se la tienen jurada a Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez (46 años) a pesar de ser el presentador de Sálvame, donde se autoproclama el 'rey del cortijo', también se convierte en muchas ocasiones en el protagonista de la noticia. Estos días, su rechazo a la figura del rey Felipe VI por presidir una corrida de toros ha vuelto a dejar de manifiesto su influencia mediática y lo que ese 'poder' conlleva.

[Más información: Jorge Javier Vázquez le declara una guerra al rey Felipe VI que le sale muy cara]

El de Badalona se ha vuelto a poner en la palestra por sus palabras, algo a lo que ya está acostumbrado, pues si por algo destaca el presentador es por hacer y decir lo que piensa sin preocuparse de las consecuencias. De hecho, su contestación a este asunto al ser preguntado por EL ESPAÑOL ha sido: "Paso, paso ya de contar nada más y paso de líos, que la gente piense lo que quiera".

La monarquía y la tauromaquía son dos de los temas a los que recurre asiduamente, pero no son los únicos. Y es que las cruzadas de Jorge Javier no son ningún secreto, al igual que sus enemigos declarados.

Colegas, pero no amigos

A todos los que nombraremos a continuación les une la profesión de periodismo, pero ese es el único punto en común que tienen con Jorge Javier. Y es que el altavoz que le da su posición de presentador del programa más visto de la tarde hace que se vea sobreexpuesto y que quienes le lanzan dardos reciban una contundente respuesta por su parte.

Entre todos, si hay alguien a quien Jorge Javier le tenga la guerra declarada y viceversa es Isabel Gemio (56). El presentador la ha llamado "cateta", "prepotente" y admite que "en esta batalla solo puede quedar uno"; mientras que ella se ha referido a él como "feo y bajito". Un desencuentro que ambos siguen alimentando y recordando cada vez que resuena uno de sus nombres en antena.

También al pensar en dos pesos pesados de Telecinco, muchos pensarán Mercedes Milá (66) y en el conductor de Sálvame. El relevo que tomó Jorge Javier del buque insignia de Milá en Gran Hermano no fue algo que sintiera bien a los fanáticos del formato ni a la propia presentadora. A pesar de que negaban su distancia cuando se encontraban en los platós, lo cierto es que se habló mucho de la frialdad de sus encuentros e incluso Mercedes llegó a reprocharle a Vázquez algunos errores que no pasó por alto en su faceta como conductor de GH. Aún así, la más veterana expresó: "Tratarán de enfrentarnos, pero no lo conseguirán nunca, porque te amo y te respeto mucho".

Sandra Barneda(41) es otro de los rostros con los que muchos apuntan que mantiene una guerra abierta. "Cuenta la leyenda urbana que me llevo a matar con Sandra. Prefiero no desmentirla porque está muy bien que se especule con esas historias y sobre todo porque digamos lo que digamos no nos van a creer, así que mejor no perder energías con asuntos que no lo merecen", decía en una entrevista. Y es que cuando se conoció que trabajarían juntos en Supervivientes, las publicaciones no tardaron en remarcar su enemistad llevándola incluso a las portadas de los kioscos.

Javier Cárdenas (47), locutor de radio y presentador de televisión en el programa Hora Punta, ha sido uno de los últimos nombres que se ha aliado al bando de enemigos de Jorge Javier aunque por culpa de un supuesto malentendido. El presentador de Sálvame criticó al de Televisión Española porque, supuestamente, habría hablado mal de él. Sin embargo, Cárdenas desmintió el hecho y le pidió al de Telecinco "que se buscara mejores informadores" porque él no había dicho nada en su contra. Y añadió: "No creo que mucha gente haya roto una lanza en tu favor como hicimos nosotros y tú la devuelves así".

Angels Barceló (53) y Carles Francino (59), los locutores de la Cadena SER se bajaron del escenario cuando Jorge Javier recibió el Ondas. Un gesto que no gustó al presentador y que repitió hasta la saciedad en directo y fue algo que destacó en su entrevista en el Chester con Risto Mejide (42). "Si el premio se lo hubieran entregado a Xaviér Sardá no se hubieran bajado, porque pertenecen a la misma casta", declaró tajante en el sofá del publicista.

Gran Hermano, gran criticado

Su inmersión en el famoso reality como presentador trajo consigo que los nostálgicos del hasta entonces programa de Mercedes Milá se hicieran con las redes sociales y criticaran ferozmente al catalán. Estaba claro que el estilo de presentar iba a dar un giro de 180 grados y las audiencias no acompañaron a Jorge Javier en su nueva aventura. Pero lo que más molestó al presentador no fueron los ataques de los tuiteros, si no el de los exconcursantes de otras ediciones que cada gala le acompañaban en las gradas.

Las palabras "enano" y "maricón" estaban en boca de algunos que se sentaban a modo de colaboradores en el plató. Solo una vez terminada la edición, Jorge Javier fue capaz de confesarle a Milá lo que había sufrido escuchando esos términos a sus espaldas.

Una foto, cien comentarios

La libertad de expresión es un arma de doble filo y Jorge Javier lo experimenta en sus propias carnes. Gracias a ella el presentador puede opinar cuanto quiera, tal y como pone en práctica constantemente, pero también debe soportar que otros opinen de manera radicalmente diferente y se lo hagan ver. Y de ello están repletas sus redes sociales y sobre todo, Instagram.

Una habitación con vistas. ¡Buenos días América! 🤓 Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 6:46 PDT

El presentador confesó que hace un tiempo le preocupaba mucho lo que opinaran de él, pero que aprendió a que "le resbalara" cuanto dijeran. Y hoy día cuelga en sus perfiles fotografías desnudo, mostrando el torso o siendo reivindicativo y recibe todo tipo de comentarios nada agradables a los que no pone atención en la mayoría de los casos, pero sí en momentos puntuales.

Así ocurrió con una foto que se sacó totalmente desnudo frente a una cristalera en su estancia en Nueva York. El presentador se mostraba orgulloso de su cuerpo, pero no todos los usuarios lo vieron así. "Feo" y "gordo" fueron algunos de los calificativos que llenaron el espacio de comentarios al lado de la foto y él decidió responder también de la peor manera: atacando el físico de quienes le escribían en contra.

Los toros y el maltrato animal

La defensa de los animales por parte del presentador es de sobra conocida. El catalán tiene varios galgos adoptados y presume de ellos constantemente en sus redes sociales. El sufrimiento de esta raza como instrumento de caza es algo que el conductor no soporta, al igual que ningún otro tipo de maltrato a otras especies.

Hoy iba a ser un día especial y lo está siendo. Tenemos nuevo miembro en la familia. Bienvenido a casa, Bart. Emoción pura 💙 Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 5:04 PST

El propio Jorge Javier afirmó ser "muy taurino" en el pasado hasta que "escuchó cómo el toro se quejaba" en plena corrida. Desde entonces, reivindica el buen trato a los animales y se posiciona contra los espectáculos taurinos como el Toro de la Vega, por el que incluso participó junto a Dani Rovira (36) en un acto en su contra.

Lo 'políticamente' incorrecto

El presentador no tiene pelos en la lengua para hablar de sus pensamientos ideológicos. En los últimos tiempos ha atizado tanto a la derecha como a la izquierda y desde hace unos meses se ha centrado en Podemos.

Jorge Javier ha criticado duramente al líder de la formación morada porque según él "trata a los demás parlamentarios con una superioridad ridícula", algo que hace incluso que "le guste Rajoy". Y es que afirma que Podemos es una "organización que navega a la deriva porque tiene un patrón que no acierto en el tono de discurso". También ha tenido rotundas palabras para el fundador del partido, Juan Carlos Monedero, al que le califica de "simple tertuliano" y dice de él "que tiene una sonrisa helada desde hace mucho tiempo que le crea mucha incertidumbre".

Si JJ Vázquez acaba "borracho moviendo el culo al ritmo de Los pajaritos" @agarzon y yo nos sentiremos muy honrados😂 https://t.co/cyJ9b0JUuv — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de noviembre de 2016

Por todo esto, el conductor asegura que le parece "desolador" que "muerto el PSOE, la gente de izquierdas tenga como única alternativa posible Podemos". Aunque no lo dejó ahí, porque considera peor aún a Unidos Podemos.: "La alianza Garzón-Iglesias me hace sentir viejuno, pequeño burgués y vulgarmente caprichoso. Me dan ganas de domiciliarme en Benidorm y pasarme el resto de mis días borracho moviendo el culo al ritmo de Los pajaritos". La respuesta de Iglesias no se hizo esperar y bromeó con que le gustaría ver al presentador bailando la mítica canción de María Jesús y su acordeón.