Jorge Javier Vázquez le declara una guerra al rey Felipe VI que le sale muy cara

Jorge Javier Vázquez (46 años) lo tiene claro: Felipe VI (49) ha dejado de ser su rey. El presentador ha roto relaciones con el monarca este mismo fin de semana, justo después de la celebración de la corrida de la Beneficencia. Lo que Vázquez no se imaginaba era que su declaración de guerra abierta contra el actual jefe del Estado iba a volverse en su contra.

Amante de los animales y declarado abiertamente antitaurino, al presentador no le ha sentado nada bien que Felipe VI asistiera a una corrida de toros y, mucho menos, que la presidiera. Aunque se trata del segundo festejo taurino que presencia el monarca desde su proclamación, a Vázquez le ha bastado para mostrar su total desacuerdo con la actitud del rey. "Un rey que preside una corrida de toros no me representa. Hasta siempre, Felipe VI", era el demoledor mensaje dirigido a este último.

Un rey que preside una corrida de toros no me representa. Hasta siempre, Felipe VI. pic.twitter.com/ohAU1oofNy — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 17 de junio de 2017

Sin embargo, su actitud crítica contra el rey le ha supuesto más de un disgusto. La hemeroteca virtual, unida a las redes sociales, se han convertido en un arma peligrosa que ha terminado por inclinar definitivamente la balanza.

Y es que, tal y como reconoció el propio Jorge Javier Vázquez en su día, él mismo era un asiduo a las plazas de toros. "Yo he sido muy taurino. Mi abuelo saltó de espontáneo a una plaza. Yo durante una época tuve abono en La Monumental. Yo iba a los toros hasta que un día me invitaron a una corrida en Las Ventas, en barrera, estaba El Litri toreando, tuvo una tarde horrorosa. Yo escuché al toro quejarse, al toro sufrir, pasarlo muy mal. Estoy convencido de que el toro estaba diciendo: 'por favor, mátame de una puta vez, pero quítame ya este sufrimiento', afirmó durante una entrevista en el programa Hable con ellas.

"Morir es un acto tan íntimo que no se debe convertir en un espectáculo. Los toros han aportado mucho al arte, a la pintura, a la moda, a la literatura... pero la relación con los animales está cambiando, tenemos que plantearnos qué tipo de sociedad queremos ser", añadió.

No ha sido sólo su antigua afición la que ahora le echan en cara las redes sociales. También han rescatado un documento gráfico que demuestra esa remota pasión por las plazas de toros. En la imagen, que ha corrido como la pólvora por la red, aparece el presentador en la barrera disfrutando de un festejo taurino, quizá en la misma tarde en la que comenzó a fraguarse el cambio de mentalidad que ha llevado a Vázquez a convertirse en un férreo detractor del maltrato animal.

Con todo, Twitter ha ardido después de bucear en el pasado del conductor de Sálvame. "La hipocresía de la dictadura de la subcultura del victimismo animalista no tiene límites", comentaba un usuario. "Mucho soberbio se pasa la vida lamentando marginaciones para pedir después que se margine a otros. Relájate y más tolerancia", comentaba por su parte Hermann Tertsch (59).

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez manifiesta abiertamente lo que opina sobre la Casa Real. El pasado otoño ya criticó duramente al rey Juan Carlos (79) por su afición a la caza y a la Fiesta Nacional. "No entiendo cómo hemos tenido un rey que se dedica a cazar a animales. Dice mucho de él. Y también que vaya a los toros, que vaya la infanta Elena (53) y lleve a sus hijos. Me parece algo demencial", comentó durante la presentación de la nueva edición de Gran Hermano.

