La contundente respuesta de Jorge Javier Vázquez al 'recadito' de Isabel Pantoja

El presentador volvió a tomar las riendas de Sálvame hace apenas 24 horas y ya ha dejado titulares que han eclipsado cualquier intervención de sus colaboradores. Jorge Javier (46 años) se hacía dueño del centro del plató para hacer un rotundo discurso en el que contestaba a la entrevista que ofreció Isabel Pantoja en El Hormiguero.

Al rostro de Telecinco no le ha sentado nada bien que la tonadillera aprovechara el programa de Pablo Motos para 'enviar mensajes indirectos' a diestro y siniestro: "Se trató de una entrevista pactada. Ella, que no da puntada sin hilo, decidió utilizar esa entrevista para enviarme un mensaje. Ella es muy dada a enviar mensajes a través de canciones, de emisarios, pero nunca da la cara. Ese es el modus operandi de la señora Pantoja, la cobardía".

Además, el presentador vio desde el televisor de su casa cómo Isabel se negaba a decir siquiera su nombre, un hecho que embraveció aún más al conductor de Sálvame: "Pantoja le dijo a Pablo Motos que no iba a pronunciar el nombre de quien se la regaló. Se refería a mí. Me llamo Jorge Javier Vazquez, señora Pantoja. Acto seguido dijo ella: 'A mi perrita la quiero aunque venga de donde venga'. ¿De dónde vengo Pantoja? Yo de trabajar, usted del talego, de la cárcel...". Jorge Javier hace referencia al momento de la entrevista en el que se habló de la perrita Sisi que tiene la cantante. La mascota fue un regalo del programa Sabor a ti en el que él trabajaba, pero en el que únicamente actuaba de intermediario en el momento de la entrega del animal.

Todas esas declaraciones y silencios intencionados de la folclórica hirieron de tal forma al presentador que no quiso dar la callada por respuesta en su programa, si no todo lo contrario: "Me veo en la obligación de tener que mandarle un mensaje a la señora Isabel Pantoja, jamás pensé que iba a suceder lo que va a suceder, para mí se abre ya un nuevo tipo de relación con la señora Pantoja y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida".

Tras años siendo su 'querida Maribel', la entrevista con Pablo Motos ha sido como una puñalada en la espalda que además ha sido acentuada con esos mensajes camuflados hacia el presentador: "Yo ya no le sirvo, soy un bono basura, le serví cuando la entrevisté en Supervivientes o cuando dimos las Campanadas. Quería meterse en Mediaset y me utilizó. Ahora me da una patada y me envía a la mierda. Prefiero estar en la mierda que a su lado".

Jorge Javier ha sido rotundo en sus declaraciones y le ha explicado a la cantante, mientras su sobrina Anabel Pantoja era testigo de todo, que el problema con él se hubiera arreglado con una simple llamada. "Si usted está enfadada conmigo, me llama y me lo dice, pero si lo que quería era que yo me enterara de algo, de que usted y yo hemos roto relaciones desde hace tiempo, no hacía falta lo de ayer. ¿Hacía falta actuar con semejante desprecio hacia alguien?¿Le gusta tratar así a la gente que la ha ayudado en alguna ocasión? Probablemente sí, por eso se encuentra tan sola", terminaba su speech.