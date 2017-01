Las cinco preguntas que Pablo Motos debería hacerle a Isabel Pantoja

Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre ella, Isabel Pantoja (60) quiere confesarse. Lo hará esta noche en El Hormiguero de Antena 3, a partir de las 21:45 horas, en la que será la primera entrevista que conceda a un medio diez meses después de salir de prisión.

Un programa perfecto para su reaparición ya que, aunque Pablo Motos no podrá evitar preguntar a la tonadillera por su paso por prisión, está claro que el presentador no mostrará dureza con ella, ni mucho menos le hará preguntas incómodas. Preguntas que cualquier ciudadano de a pie le haría.

1. ¿Qué sentiste el primer día que atravesaste la puerta de la cárcel?

Pantoja ingresaba en la cárcel de Alcalá de Guadaíra el 21 de noviembre 72 horas antes de que finalizara el plazo decretado por el juez para entrar en prisión. Según publicaron los medios en su día, la tonadillera quería una "cárcel tranquila y familiar", cercana a su vivienda en Sevilla, y con pocas reclusas –solo había 83 celdas- para conocer a la mayoría y poder entablar más fácilmente amistad con ellas. De hecho, pasadas seis semanas, ya había hecho un grupo de amigas. Pero, ¿cómo se sintió al atravesar la puerta de la cárcel? ¿Qué opinión tuvo de las reclusas que luego se convertirían en sus amigas?

2. ¿Eras consciente de que te estabas enriqueciendo con el dinero de Marbella?

Si hay algo por lo que la opinión pública se ha cebado con Pantoja es porque mientras el pueblo de Marbella se volcaba con ella cuando decidieron elegirle como imagen de la ciudad, la cantante se enriquecía con dinero público. De ahí que a la entrada de los juzgados muchos ciudadanos decidieran acercarse a pedirle cuentas. "Ladrona", "mangante" y "delincuente" fueron algunos de los abucheos que recibió.

3. ¿Sigues pensando que tu condena fue ejemplarizante?

Pese a que su condena tampoco superó los dos años ni tenía antecedentes penales, la cantante ingresó en prisión ya que debía cumplir una función de "freno a posibles conductas futuras de análoga naturaleza por parte de otras personas que interiorizarán así su deber ciudadano de adecuar su conducta a las normas jurídicas", teniendo por tanto un carácter "ejemplar -que no ejemplarizante-". Tanto la Fiscalía como el tribunal se mostraron en contra de que la artista evitara la cárcel atendiendo a criterios como la gravedad de los hechos, no reconocer el delito ni mostrar arrepentimiento o la ausencia de cooperación con la Justicia.

4. ¿Volverías a compararte con la Infanta Cristina?

Durante una intervención telefónica con Espejo Público, Pantoja comparó su implicación en el caso Malaya con la situación de la Infanta Cristina en relación con Iñaki Urdangarín. "¿Por qué no se trata a todos los españoles por igual? A mí no me dieron dos meses para ir a declarar", defendía Pantoja. "Yo, de lo que pasaba en Marbella no tenía ni zorra idea (...) No soy consciente, igual que la Infanta... Con una salvedad, yo no tengo una sociedad al 50% con nadie", respondía cuando se le preguntaba si era consciente de las inversiones fantasma que recibían sus empresas durante su noviazgo con Julián Muñoz.

5. ¿Es verdad que tienes distinto trato de favor con tus dos hijos, como aseguró Chabelita?

En la relación de Isabel Pantoja con sus hijos y, aunque las circunstancias han varido e influido, se aprecian diferencias. O al menos públicamente. Por ejemplo, Isabel ha apoyado a Kiko en dos exclusivas, mientras con Isa no ha protagonizado ninguna. Pero, es más, durante la reciente exclusiva de la boda de Kiko Rivera con Irene Rosales la joven no recibió el mismo trato que Francisco y Cayetano Rivera en la exclusiva de ¡Hola!. "Estuve todo el tiempo bailando, de hecho la que más bailó junto con mi prima Anabel fui yo y con mi madre incluso, no sé por qué no sale. Me lo pasé súperbien y no sé por qué no salgo, díselo a la revista", dijo la joven.

Gratis total

Pero, más allá de las preguntas, la entrevista en sí ha generado una serie de cuestiones. ¿Ha cobrado algún caché la tonadillera por acudir al plató de El Hormiguero? ¿Ha tenido alguna petición especial teniendo en cuenta sus exigencias para sus conciertos? ¿Puede asistir cualquiera que lo desee como público?

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la tonadillera acude a Antena 3 de manera gratuita ya que va a promocionar su nuevo disco Hasta que se apague el sol, del que se han vendido solo 20.000 copias. Así, además de la entrevista, Pantoja cantará con una banda sinfónica de ochenta músicos como así sucedió en la presentación del álbum en Aranjuez el pasado noviembre. De ahí que el programa no sea en directo, sino grabado, ya que quiere que salga todo la perfección.

Pantoja, además, estará acompañada en la grada por miembros de su club de fans salvo excepciones de compromisos de la cadena. Es algo habitual con determinados cantantes, como así ha pasado recientemente con Chenoa, por ejemplo, ya que potencia mucho más el show.

De esta forma, acudiendo a El Hormiguero, la tonadillera ha rechazado cobrar una importante cantidad de dinero por su primera entrevista en televisión. Hay que recordar que Pantoja firmó en su día un contrato con Telecinco por un millón de euros por varias apariciones en la cadena y presentar las Campanadas.

Sin embargo, Pantoja sabe que elegir la cadena de Mediaset España para romper su silencio sería contraproducente ya que seguiría ligando su imagen a ciertos programas de corazón como Sálvame. Al igual que su hijo Kiko Rivera, que ha iniciado una campaña de blanqueamiento de imagen, la tonadillera necesita mostrar una imagen más profesional y menos sensacionalista.