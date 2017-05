Rosa López, preocupada: "Me ha salido un bulto en el pecho y lo tengo hinchado"

Rosa López (36 años) ha confesado que tiene un problema de salud por el que se siente angustiada. La cantante ha revelado, en una entrevista concedida a la revista Lecturas, que se ha encontrado un bulto en el pecho: "Lo tengo hinchado y estoy superagobiada con el tema". Pero ella no pierde la sonrisa y su actitud positiva ante la vida. Aunque aún no ha acudido al médico para descartar males mayores, cree que finalmente no será nada: "Pienso que es el estrés. ¡O que el pecho me pide guerra", bromea.

La artista ha regresado a la escena pública con fuerza. Además de publicar su nuevo y último disco Al fin pienso en mí, también estrena programa de televisión en la cadena Ten, Soy Rosa. En sus redes sociales ya ha compartido algunos momentos de la grabación del reality con sus seguidores. De hecho este jueves 1 de junio se estrenará la promoción del mismo.

Entre tanto trabajo Rosa López no tiene tiempo ni para encontrar el amor. Tampoco lo busca, de momento, ya que según afirma ella misma está en un periodo de su vida en el que está "feliz en la soledad deseada". "Estoy sola porque quiero y tengo ganas. No busco ni novio ni hijos ni nada. Busco centrarme en mí. Soy generosa con todo dios, pero tengo que empezar a serlo conmigo misma. Es mi momento".

Lo único en lo que piensa ahora mismo la cantante es en ser feliz. "Soy la misma de siempre, pero no me jodo la vida más. Me exijo mucho, pero hay cosas que han cambiado. Estoy tomando otro equilibrio. Tengo toda la vida por delante. No tengo miedo a nada".

