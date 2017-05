Diez cosas que no sabías de Rosa López

Bertín Osborne (61) recibe este miércoles a la cantante Rosa López (36) en una nueva entrega de Mi casa es la tuya en Telecinco. Allí recordará su victoria en Operación Triunfo, su participación en Eurovisión, a su padre, sus miedos del pasado y contará cosas que no ha contado nunca. Pero, antes, en JALEOS, hemos querido recopilar algunos datos más desconocidos sobre la artista granadina.

Bustamante le dio su primer beso

Antes de entrar en Operación Triunfo, Rosa nunca había estado con chicos. Ya en la academia, a la cantante empezó a gustarle uno de sus compañeros: David Bustamante. Sin embargo, nunca fue correspondida. No obstante, el cántabro fue quién le dio su primer beso. “Me robó un besito, pero no con lengua. Me lo dio de cariño", confesó Rosa entre carcajadas”, dijo hace unos meses en El Hormiguero.

Su coro en Eurovisión

Además de ganar Operación Triunfo, Rosa también fue la elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión de 2002. La joven quería llevar a sus quince compañeros como coristas, sin embargo, las reglas del certamen sólo permiten que se suban al escenario seis personas. Los elegidos fueron David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno. Sin embargo, Rosa quiso que otra compañera le acompañara a Tallin. “Elegí a Verónica como corista, pero me dijeron que no”.

Eurovision Dance Contest

Años después de su participación en Eurovisión, Rosa pudo volver al certamen… aunque en su versión para bailarines. Como ganadora de Mira quién baila, la granadina fue elegida para representar a nuestro país en Eurovision Dance Contest. Sin embargo, debido al poco interés de este nuevo certamen, la UER decidió cancelar aquella edición.

Solo ha perdido una vez el apoyo del público

Además de mostrar su gran potencial vocal en Operación Triunfo en 2002, Rosa también demostró sus dotes para el baile ganando en 2006 ¡Mira quién baila! Este año, la artista volvía a participar en un talent show, Tu cara me suena, al que llegaría hasta la final. Sin embargo, por primera vez perdía el apoyo del público.

Ha participado en algunas series

Rosa no sólo ha participado en talent shows. La cantante también ha probado suerte en el mundo de la interpretación en algún que otro cameo en series como Manolo y Benito Corporeision, Planta 25 o Vive cantando.

Colaboraciones con cantantes

Además de haberlo lanzado siete discos al mercado, Rosa ha colaborado con diversos artistas desde sus compañeros Verónica y Manu Tenorio a Plácido Domingo, Cantores de Hispales, Pimpinela y hasta los Mojinos Escozios.

Su mayor valedor

Durante la final de Tu cara me suena, Rosa quiso dar las gracias a una de las personas que más le ha apoyado durante estos últimos años en los que ha estado a punto de tirar la toalla: Raúl Berdonés. También granadino, Berdones es presidente del Grupo Secuoya, empresa de comunicación que cuenta con el canal TEN. Precisamente en esta cadena se emitirá un reality sobre el proceso de creación del último álbum de la cantante.

Ser madre

Rosa no ha ocultado nunca sus deseos de ser madre. Sin embargo, como ya contará en el programa, lleva dos años sin relación. “Quiero ser madre en algún momento pero tendré que congelar óvulos porque voy muy mal”, confesaba hace unos meses. Pero nunca lo tendrá soltera porque es muy clásica, ni adoptando. “Yo quiero un amor. Que salga de algo bello, no así porque sí. En algún momento si me lo pide, pues como cada uno hace lo que quiere, pues lo haré.

La ayuda de psicólogos

De ser 'chicos de pueblo', los concursantes de Operación Triunfo se convirtieron en ídolos de masas con muchos ceros en sus cuentas corrientes. Se encontraron de repente con una fama que se les hizo difícil de gestionar a la mayoría y que les llevó a necesitar ayuda psicológica. "Yo necesité la ayuda de mil psicólogos", dijo en el documental de El Reencuentro de OT.

No puede mirar atrás

En las promos del programa ya se ha visto: a Rosa no le gusta mirar hacia atrás. “No veo ni un vídeo en internet por mi padre ni por ver cómo cantaba. No es que no lo supere, pero es que ahora tengo algo muy bonito. Cuando veo las imágenes de la academia y veo a los compañeros consolándome no es que me de pena, me da rabia".