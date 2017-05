La reina Letizia, fan de las Kardashian

Letizia (44 años) crea tendencia. Aunque, en ocasiones, también recurre a otras influencers estilísticas a fin de inspirarse. Volvió a hacerlo este martes por la noche, cuando recurrió a las hermanas Kardashian, por enésima vez, para su look.

Así, se marcó una cola de caballo conocida como coleta de burbujas o bubble ponytail, que es tendencia y que en ocasiones ha lucido la modelo Kendall Jenner (21), conocida por ser uno de los ángeles de Victoria's Secret. La reina Letizia quiso acudir con este peinado tan original al 60 aniversario de la agencia de noticias Europa Press.

La reina completó su estilismo con un vestido de Nina Ricci en gris perla con incrustaciones de pedrería bordadas más largo en la parte trasera. El diseño pertenece a la colección otoño-invierno 2018.

No es la primera vez que Letizia se inspira en las hermanas Kardashian para sus looks ni que recurre a esta marca. Tanto una cosa como la otra las llevó a cabo el pasado mes de diciembre en la entrega de los premios Mariano de Cavia. Para este evento, también de corte periodístico, la reina innovó con otro peinado made in Kardashian: el famoso efecto mojado o wet look que tantas veces ha lucido Kim Kardashian (36). Además de engominar su pelo, Letizia echó mano de un impresionante vestido de manga larga y aplicaciones metálicas de colores de Nina Ricci.

[Más información: Letizia sorprende con su Nina Ricci y su pelo 'efecto mojado']

Pero la royal no sólo se fija en los peinados de las Kardashian. También en su ropa. Este invierno, Letizia se hizo con un abrigo de lana virgen tricolor (gris, marrón y teja) valorado en 629 euros que ya había llevado anteriormente la pequeña de las Kardashian, Kylie (19). Ambas decidieron combinarlo con la falda y el jersey a juego.