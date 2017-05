Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, acorralada por los problemas

No son buenos tiempos para Lourdes Cavero Mestre, la esposa de Ignacio González. Con su marido en la cárcel y su hija mayor en capilla, los problemas empresariales le acorralan. Tras su imputación en la 'Operación Lezo' ha abandonado la presidencia de Subastas Segre según ha confirmado la directora de la casa, Mercedes de Miguel, a EL ESPAÑOL.

Además, su socia en la red de guarderías Grupo empresarial Chickies SL ha abandonado la presidencia de la empresa y se desvincula de cualquier posible delito. En poco más de 5 meses la mujer de Ignacio González se tendrá que sentar en el banquillo por un presunto delito de blanqueo de capitales. Sola y alejada de su marido, tal es la preocupación de su familia que la propia madre de Cavero habría dicho en su círculo: "si mi hija termina en la cárcel, voy a por Nacho González", según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Cavero ha pasado de ser la poderosa e influyente empresaria que ocupaba hasta cuatro altos cargos a la vez (en Subastas Segre, CEOE, CEIM y su consultora LC&AG Global) a verse acorralada por los problemas. La CEOE ha prescindido de ella en los puestos de presidenta del comité América Latina-Caribe y vicepresidenta de la comisión Unión Europea del organismo y tampoco forma parte ya de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

DEJA LA PRESIDENCIA DE SUBASTAS SEGRE, PERO SIGUE SIENDO ACCIONISTA

La esposa de Ignacio González ya no es la máxima responsable de Subastas Segre, una de las casas de subastas más importantes de España. Los accionistas no se lo han pedido, sino que "ha sido una decisión personal para no perjudicar la imagen de la compañía" tras su imputación en la 'Operación Lezo', según explica a EL ESPAÑOL la directora de la casa de subastas, Mercedes de Miguel.

Su salida del consejo de administración de la empresa ya es oficial, aunque tardará unos días en aparecer en el registro mercantil. Sí mantendrá sus acciones (del 15,5%) en la sala, que esta misma semana ha celebrado tres subastas de pintura, artes decorativas y joyas. En la primera de ellas, celebrada el martes, se subastaron obras de Miró, Saura o Francis Bacon, con las que la casa hizo una caja de 900.000 euros.

Lourdes Cavero ha secundado así los pasos de su hermana, Pilar Cavero, que salió del consejo de administración de Subastas Segre este mes de mayo. También ha dejado la empresa Heartelius SL, en la que estaba con dos hermanos de Esperanza Aguirre: Santiago Aguirre y el pintor José Luis 'Jaelius' Aguirre (su pareja). Con este último fundó la galería de arte Flecha NB7 en el barrio de Salamanca.

SU SOCIA EN LAS GUARDERÍAS DEL 'DINERILLO B' TAMBIÉN LE ABANDONA

Pero el de Subastas Segre no es el único frente abierto de Lourdes Cavero. Carmen Pilar Pazos Bejarano, su socia en la empresa de cuidado de niños Grupo Empresarial Chickies SL también ha abandonado la presidencia de la empresa que podría haber sido utilizada para blanquear dinero, según la investigación del juez Eloy Velasco. Su abogado defiende que "su voluntad fue manipulada" ya que ella "solo buscaba inversores" para su proyecto, y explica que el futuro de la red de guarderías (con 40 trabajadores y 200 niños inscritos) que aportó a la sociedad, está en peligro.

En el consejo de administración de la empresa también están las sobrinas de Lourdes Cavero, Leticia y Rocío Bonet Cavero, su amiga María Teresa de Mingo Azcárate y Alberto Pérez de la Sal, el CEO de la inmobiliaria Seinsa que vendió a los González Cavero el 'chollo' de mansión de 450 metros cuadrados en el barrio de Aravaca.

DECLARARÁ ANTE EL JUEZ POCO DESPUÉS DE LA BODA DE SU HIJA

La boda de Lourdes González Cavero, la hija mayor de Ignacio González y Lourdes Cavero, podría haber sido uno de los eventos del año en Madrid, pero estará empañada por la implicación de su familia en la 'Operación Lezo'.

La mayoría de los miembros de la familia (sus padres, abuelo, tíos y primas) están siendo investigados y tendrán que declarar ante el el juez entre septiembre y octubre, tan solo unas semanas después del enlace, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre.

La madre, Lourdes Cavero Mestre, está citada a declarar en la pieza donde se investiga un posible delito de blanqueo de capitales, el próximo 2 de octubre. La mujer de González se verá obligada a compaginar los preparativos de la boda con la preparación de su declaración ante el juez.

