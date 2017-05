Risto Mejide y Laura Escanes, la gran boda del año: 500 invitados y una exclusiva

Este sábado 20 de mayo Risto Mejide(42 años) y Laura Escanes (21) pasarán por el altar. La cuenta atrás ha comenzado y antes han querido disfrutar de un romántico viaje en Tenerife para desconectar y recargar energía par el gran día. La diferencia de edad entre ellos no ha sido impedimento para que esta pareja, que se conoció a través de las redes sociales, cumpla su sueño de pasar juntos el resto de su vida. Un sueño, que por cierto, han vendido a una conocida revista de corazón. Su boda será uno de los grandes acontecimientos de esta primavera y en Jaleos desvelamos todos los detalles de este enlace matrimonial.

MAS CABANYES

El lugar elegido por la pareja para darse el 'sí, quiero' es la masía Mas Cabanyes en Argentona (Barcelona). Es una casa señorial construida en 1568, según consta en el escudo heráldico de su fachada. Es uno de los pocos edificios civiles de estilo renacentista que quedan en Cataluña y ha sido reconocido como Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat. La finca está situada entre bosques y prado con un jardín salpicado de fuentes y protegido por un muro coronado por densos cipreses.

La masía es propiedad de unos amigos de Risto Mejide y Laura Escanes. Además en ese mismo enclave se casó uno de los mejores amigos del publicista. Cuando la pareja fue a visitarla ya no quisieron ver ninguna más porque les encantó, según afirmó la bloguera.

LAS INVITACIONES

"Son muy simples pero tienen ese punto romántico súper cuidado y son tan personalizadas que a mí me enamoraron desde el primer momento", ccomentó la 'influencer' en un vídeo de su canal de YouTube. "Todas las invitaciones tienen el #toelrrato que obviamente no podía faltar", añade. Cabe recordar que siempre que la pareja publica en Instagram una imagen junta utiliza dicho hashtag.

LOS VESTIDOS DE LA NOVIA

Es el secreto mejor guardado de todas las bodas y en esta ocasión no podía ser diferente. La joven sólo ha desvelado que lucirá dos trajes y que los dos los ha diseñado Rosa Clará. "Tenía bastante claro que quería que fuera ella y cuando conocí a todo su equipo el trato fue encantador y ya no tuve más dudas", explicó Escanes para una entrevista en la revista ¡HOLA!. Lo que sí ha asegurado es que va a sorprender.

EL TRAJE DEL NOVIO

Para el que probablemente sea uno de los días más felices de su vida Risto Mejide se ha puesto en las manos de la firma Exquisuits by de Juana, quienes le han diseñado un traje a medida. El publicista lucirá corbata y no pajarita y unos gemelos de Carrera y Carrera.

LAS ALIANZAS

Los anillos que lucirán son totalmente artesanales. Son obra del orfebre gallego Pablo Cimadevilla, quien también ha hecho los pendientes de Escanes. Uno de los datos más curiosos es que las alianzas han sido realizadas fundiendo el oro de las respectivas familias de los novios. La joven ha explicado que cada una va a llevar un detalle personalizado.

EL HIJO DE RISTO, EL PORTADOR DE LOS ANILLOS

Julio, el hijo de Risto Mejide fruto de su relación con Ruth Jiménez será otro de los protagonistas indiscutibles del enlace matrimonial de su padre con Laura Escanes. El pequeño será el encargado de llevar las alianzas de los novios al altar. Aunque el publicista no ve a su primogénito tanto como le gustaría porque vive con su madre ha tenido claro que quiere que esté a su lado en este día tan especial. Además la relación de Julio con la bloguera es magnífica. Mejide ha compartido en su cuenta de Instagram algunas imágenes de su pareja con el pequeño como la del viaje que hicieron los tres juntos a Londres. "Mis dos amores. Me lleváis por donde queréis", escribió en aquel momento.

[Más información: La incompleta felicidad de Risto Mejide por la ausencia de su hijo]

500 INVITADOS

Los novios compartirán su alegría y emoción con un total de 500 invitados. Habrá algunos rostros conocidos como explicó Escanes, aunque no ha querido desvelar de quienes se trata porque a escasos días de la boda aún no tienen la confirmación de todos. Los que seguro no faltarán serán sus familiares más directos a pesar de que según se supo los padres de ella no aprobaban este matrimonio por la diferencia de edad entre la pareja.

LUNA DE MIEL

De momento la luna de miel queda aplazada hasta finales de año por los compromisos profesionales del publicista que acaba de estrenar el programa All you need is love...o no. "Hasta noviembre o así no nos iremos así aprovechamos el buen tiempo en una zona paradisíaca", aseguró Escanes en las páginas de ¡HOLA!.