Te contamos el secreto de Sara Carbonero para estar en forma

"Nunca es tarde". Así comienza el nuevo post en el blog de Sara Carbonero (33 años), quien ha desvelado que uno de sus secretos para estar en forma es el yoga. La periodista ha confesado que aunque en su adolescencia practicaba deporte hace mucho tiempo que ya no lo hace. Ahora en Oporto ha descubierto el yoga y está muy contenta con todos los beneficios que esta disciplina ancestral le aporta. "Lo que buscaba era algo que me permitiera relajar la mente, algo que consiguiera que por unos minutos no pensara en nada", afirma la mujer de Íker Casillas, quien vive a caballo entre la ciudad portuguesa y Madrid para cumplir con todos sus compromisos profesionales.

De momento no son muchas las clases a las que ha asistido pero siente que ya no puede dejar de practicarlo. "Sé que aún es pronto y que todavía me queda mucho para tener una conciencia plena de lo que es el yoga y de todos sus beneficios. Poco a poco. De momento sé que me está haciendo mucho bien y que ha sido una buena excusa para darme cuenta de que nunca es tarde para hacer algo que de verdad nos apetece. La de cosas que estaremos dejando de hacer en nuestras vidas por pensar que se nos ha pasado el momento. Nunca es tarde para empezar, aprender, enamorarse, cambiar, pedir perdón, triunfar, conocer, recapacitar, atreverse, emocionarse. Sé que es un tópico muy típico pero solo vivimos una vez", explica.

Entre las razones que han llevado a retomar el deporte está el querer volver a sentirse bien: "cuando estás cerca de los treinta, al menos en mi caso, no se puede seguir tirando de genética". También ha confesado, que a pesar de ser hoy una de las mujeres más atractivas, durante su infancia tuvo algunos complejos: "Mi madre siempre me recuerda que se ha pasado la mitad de mi vida preocupada porque cuando yo era una niña no conseguía que engordara ni un gramo”, recuerda. "Con 15 años seguía comprándome ropa en la sección de niños. No lo cuento con orgullo, por aquella época, siendo ya adolescente, me acomplejaba no tener apenas curvas y ser un fideo, pero terminé aceptando que mi constitución y mi genética eran así y que estar sana era lo más importante".

Superada esa etapa, Carbonero se ha convertido hoy en una auténtica it girl. Seguida por numerosas personas, la bloguera es uno de los grandes referentes de estilo y moda. Las marcas conocedoras de su potencial no dejan de llamarla para contratarla como imagen. Hace un mes escaso la periodista volaba a la capital española para promocionar cremas solares de cara al verano. Compagina su trabajo con su faceta como madre. Martín y Lucas, fruto de su matrimonio con el futbolista, son los amores de su vida. Justamente hoy la revista Más y más lleva en su portada unas declaraciones de Carbonero asegurando que le gustaría aumentar la familia.