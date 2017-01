Chenoa, sin bragas en'El Hormiguero'

Si pensaban que Cristina Pedroche (28 años) era la única en llamar la atención en cada una de sus apariciones televisivas estaban equivocados. Hay una nueva reina y es Chenoa (41). La cantante, que visitó anoche el programa El Hormiguero conducido por Pablo Motos (51), dejó boquiabierto al público cuando confesó que no llevaba bragas. Pilar Rubio se lo había aconsejado.

Todo tiene una explicación. Y es que Chenoa lució un mono negro con transparencias laterales que no le permitían ponerse ropa interior debajo. Si lo hubiera hecho hubiera estropeado su atractivo look. "¡No lleva bragas! ¡Se las ha quitado!!, gritó Ángel Llácer (43) al comienzo del programa. "Lo he hecho porque me ajusta menos a la hora de pensar”, contestó Chenoa, quien explicó que se había encontrado con la mujer de Sergio Ramos (30) por los pasillos y le había dicho que se las quitara porque iba a quedar mejor. "Yo la he hecho caso porque ella viste muy bien", aseguró la cantante sobre Pilar Rubio.

Más tarde, en la sección 'He sido yo' de Trancas y Barrancas, las hormigas pusieron en apuro a Chenoa, Carlos Latre y Ángel Llácer al preguntarles cosas sobre sus compañeros que eran secretas hasta ahora. El ex profesor de interpretación de la academia de Operación Triunfó confesó que siempre pensó que Chenoa "era una guarrilla" antes de conocerla.

Por supuesto, el tema de la cobra también salió a relucir y a la cantante no le importó reconocer que había sacado beneficio económico de ello. "Desde el minuto uno aclaré la situación y en vista del éxito de mis palabras y de la verdad, dije pues vamos a reírnos todos y encima me lo llevo calentito", comentó para explicar el anuncio que ha grabado con una compañía telefónica que tiene como temática la famosa cobra que David Bisbal (37) le hizo en El Reencuentro de OT.

El reto de Pilar Rubio, superado

Quien también brilló con luz propia en El Hormiguero fue Pilar Rubio. La colaboradora de televisión tuvo que enfrentarse al reto de bailar una de las coreografías más complicadas de Beyoncé (35). La periodista salió al plató enfundada en un mono negro y unos enormes tacones para interpretar el famoso tema Single ladies. Una vez más logró superarse así misma dejando alucinados a los espectadores con sus movimientos.