Bea ‘La Legionaria’ : “Pelayo Díaz sabe de moda lo mismo que yo de aviones”

Lo que se suponía que iba a ser un gran día para Bea 'La Legionaria', se ha convertido en una especie de pesadilla. La exconcursante de Gran Hemano 6 ha vuelto a la televisión, después de mucho tiempo, para someterse a un cambio de imagen con los estilistas más famosos de la pequeña pantalla: Pelayo Díaz, Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú. Después de pasar por peluquería, maquillaje y vestuario la de Fuenlabrada ha desfilado por la pasarela ante la mirada de asombro de los presentes en plató que se han quedado muy sorprendidos con la transformación.

El punto macarra que tanto gusta de Bea 'La Legionaria' ha sido eliminado radicalmente. En su lugar ha aparecido una mujer, a la que le han echado años encima, con pelo corto de color castaño y un vestido amarillo con botines negros. Nada que ver con la gran hermana. Más bien, y como ha explicado ella misma a EL ESPAÑOL, parecía más "Concha Velasco en sus tiempos", que esa chica de barrio, humilde y de gran corazón.

"Pelayo sabe de moda lo mismo que yo de aviones", ha confesado Bea a este medio. "Nada más salir de plató me solté el pelo, me cambié de ropa y ya he regresado a lo que yo soy. A mi estilo. El cambio que me han hecho no le puede gustar a nadie en su santo juicio", ha añadido. Eso sí, delante de las cámaras, durante la grabación del programa, cuenta que intentó disimular todo lo que pudo. "Creo que mi cara lo dice todo, pero no podía ponerme a decir que no me gustaba allí mismo".

10.000 EUROS EN ZAPATOS

Al margen del enfado de Bea 'La Legionaria' por su transformación, Cámbiame ha permitido al espectador conocer otro aspecto más de su vida privada, hasta ahora desconocido y que ha sorprendido al público. La madrileña ha abierto las puertas de sus armarios y ha confesado que cuenta en su haber con 136 pares de zapatos. Entre ellos, unos Manolo Blahnik, que en su día le costaron 1.400 euros y que a día de hoy no sabe ni donde los guarda. "Soy la mujer más feliz del mundo solo probándome zapatos", ha asegurado. Pelayo Díaz ha calculado que ‘La Legionaria’ habría gastado alrededor de 10.000 euros en calzado durante su época televisiva.

'La Legionaria' decidió abandonar los medios de comunicación hace unos años y ahora trabaja de camarera una cafetería de Getafe, como ya adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva. Vive tranquila y centrada en su hijo, al que define como el hombre de su vida.