La amiga de Bigote Arrocet se desnuda y cuenta su relación con el novio de Campos

Está cansada de que hablen de ella sin conocerla y de que su amistad con Bigote Arrocet (67 años) haya despertado todo tipo de comentarios. Por eso, Gemma Serrano se ha desnudado por dentro, y también por fuera, en la revista Interviú con el fin de acallar los rumores. La amiga del novio de María Teresa Campos (75) posa para esta publicación en un reportaje de 14 páginas donde muestra toda su sensualidad.

La portada es tan solo un pequeño aperitivo. En ella aparece la amiga de Edmundo sentada en un sofá de color blanco en una postura cuanto menos complicada con el fin de tapar sus atributos. La única prenda que lleva son unas medias negras con unos tacones fucsia y un enorme collar sobre su cuello. Lo realmente interesante se guarda para el interior donde Gemma Serrano asegura que su vida ha dado un giro a raíz de las fotografías que se publicaron hace unos meses con Bigote. "Han dicho que tengo una demanda, que soy la amante, la otra...", afirma Serrano quien juega al despiste al decir que "la verdad sólo la conocemos Edmundo y yo".

Ella aclara que nunca ha buscado estar en el centro de la tormenta pero con esta portada no hace otra cosa que avivar más la polémica poniendo a María Teresa Campos de nuevo en el ojo del huracán. Las fotografías que salieron a la luz en su momento de Bigote y Gemma hicieron mucho daño a la veterana periodista como relató Terelu (51). "Si hubiera tenido pruebas de verdad, habría cogido a mi madre y le habría dicho: esto son las pruebas y esto es así. Haz con tu vida lo que quieras. También le dije no dejes que gobiernen tu vida, que por lo que puedan pensar los demás pueda gobernar lo que tú sientes o lo que tú quieres. Edmundo no es ningún santo y mi madre, tampoco", sentenció la hija de Campos.

Las imágenes mostraban a el humorista con Gemma de compras por Madrid. Hasta aquí todo normal si no fuera por la complicidad de ambos y que Bigote fue el encargado de pagar todas las prendas que adquirió su amiga. Unas semanas después de aquello fueron de nuevo fotografiados saliendo del piso de soltero que Edmundo tiene en la capital.

María Teresa Campos siempre se ha mantenido al margen de este asunto y parece que con las nuevas declaraciones de Gemma Serrano, la periodista va a seguir con la misma estrategia.