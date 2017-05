Manel Navarro no es el único: otros gallos de estrellas de la música

Manel Navarro (21 años) pasará a la historia de Eurovisión como 'el chico del gallo'. Su desafine justo en los últimos segundos de su actuación ha sido muy criticado por el público y el joven se ha visto obligado a pedir perdón. La experiencia vivida en el festival europeo de música debería haber sido una de las mejores de su vida, pero es probable que quiera olvidar cuanto antes lo ocurrido sobre el escenario. No es ni el primer ni el último artista que ve empañada su interpretación por la inesperadavisita de un gallo. Jaleos ha querido recordar algunos de los gallos más famosos que han salido de la garganta de artistas consagrados, convertidos hoy en estrellas de la música.

MARIAH CAREY

En el puesto número uno se encuentra Mariah Carey (47). Han sido numerosas y muy sonadas las veces que la cantante ha desafinado al interpretar alguno de sus temas. Entre todas ellas hay una que destaca especialmente. La artista no paró de emitir gallos al cantar la canciónI Wanna Know What Love Is en el programa Today Show de la cadena estadounidense NBC retransmitido desde el centro de Nueva York. El más estridente aparece en el minuto 1:13 del vídeo.

JUSTIN BIEBER

El cantante canadiense, ídolo de masas, tampoco es perfecto. En los Premios American Music, que reconoce a los artistas más populares, se les escapó un gallo al levantarse del piano e intentar dar una nota más alta. Se puede ver en el minuto 1:08 de la actuación. Los fans en aquel momento defendieron a Justin Bieber (23) asegurando que por lo menos no hacía playback.

DAVID BISBAL

David Bisbal (37) es uno de los artistas más internacionales que ha dado España, pero también es humano y comete sus fallos. Durante una actuación en vivo en el programa Otro Rollo desfinó al cantar su archiconocido tema Bulería. El gallo le salió en el minuto 3:33 de la interpretación.

CHRISTINA AGUILERA

El momentazo de Christina Aguilera (36) durante un homenaje que la artista ofreció a James Brown es difícil de explicar. Es mejor verlo en el segundo 0.12 de la canción. Sus seguidores entendieron que su gallo-grito fue hecho a propósito porque era la forma de cantar de Brown.

WHITNEY HOUSTON

A Whitney Houston le costó dar las notas más altas durante uno de sus conciertos en directo. Sucedió en uno de los últimos tour que dio la artista antes de su fallecimiento en 2012. Los gallos se repiten durante toda la actuación y comienzan en el segundo 0:12 del tema de la banda sonora de la película El Guardaespaldas.

EDURNE

Edurne (31) ha sido otra de las representantes de España en Eurovisión. Fue durante su actuación en el certamen europeo de música cuando la cantante rozó un gallo. Menos mal que fue justo en los últimos minutos de su tema Amanecer. En el vídeo aparece en el minuto 3.52.

JUAN GABRIEL

El 'Divo de Juárez' no cesó de desafinar y emitir gallos al interpretar el tema No tengo dinero. La actuación ya comenzó mal desde el principio porque al salir el escenario Juan Gabriel tropezó y casi cae al suelo.

ISABEL PANTOJA

La tonadillera hizo lo propio en un concierto en Córdoba. Al terminar la canción Isabel Pantoja (60) quiso elogiar a su público fiel con un olé pero no pudo aguantar la nota alta y el resultado se puede ver en el siguiente vídeo.

MANEL NAVARRO

La lista la cierra el famoso gallo de Manel Navarro en Eurovisión por si aún queda alguien que no lo haya visto.