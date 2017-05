El vídeo que recoge las canciones en las que el gallo de Manel Navarro no quedaría tan mal

A estas alturas de la película es poco probable que haya alguien que no se haya topado -vía radio, televisión o internet- con el gallo que se le escapó a Manel Navarro durante la gala de Eurovisión celebrada el pasado sábado.

El revuelo ha sido tal que el propio cantante, que en un primer momento había demostrado que se había tomaba con humor lo ocurrido, ha pedido disculpas por su error y por quedar último en el certamen. Pero ¿por qué dramatizar si podemos reír y buscar un lado 'positivo' a la situación? Ese es el espíritu de un vídeo montaje que recoge todas las canciones en las que el gallo de Manel no habría quedado tan mal.

El montaje ha sido creado por el programa de humor APM (Alguna pregunta més?), un espacio satírico que se emite en TV3, la televisión autonómica de Cataluña. Publicado en su página oficial de Facebook, el vídeo ha sido compartido en un día por más de seis mil personas y ha superado el millón de reproducciones.

El primer tema al que se acopla el gallo de Manel es el Got my mind set on youde George Harrison. Mientras vemos al intérprete tocando la guitarra en su sofá, hace acto de presencia el joven representante español, mano en alto, con su versión gripada del Do it for your lover. Después del tema del beatle llegará el turno de la banda irlandesa The Corrs o del famosísimo De Do Do Do, De Da Da Da de The Police.

El montaje, que inserta el gallo en el momento en que las letras de las otras canciones entonan un "Do it", ha sido compartido posteriormente en el canal de YouTube de APM?. En Facebook, sus creadores han aprovechado también para agradecer a sus seguidores la extraordinaria reacción al vídeo.