Madrid se prepara para la magia de ‘The Island of NEVERLAND’: el fenómeno mundial que agota sus primeras entradas en horas

El estreno mundial del nuevo espectáculo inmersivo, desembarca este mes de octubre en el Espacio Delicias tras agotar las localidades de su primera semana durante la preventa. ¡Corre a por tus entradas antes de que vuelvan a volar!

Madrid está a punto de convertirse en el epicentro del entretenimiento internacional. La esperada superproducción The Island of NEVERLAND celebrará su estreno mundial este mes de octubre en el Espacio Delicias, convirtiendo la capital en el punto de partida de una experiencia que promete marcar un antes y un después en los espectáculos de gran formato en carpa.

La expectación ante este despliegue sin precedentes ha quedado más que demostrada: las entradas para su primera semana de funciones han colgado el cartel de SOLD OUT de forma rotunda en la preventa. Si no te quieres quedar sin formar parte del fenómeno del año, la venta de entradas generales ya está activa y la demanda no deja de crecer. ¡Asegura tu lugar en el mapa antes de que las fechas disponibles se agoten por completo!

Un viaje inmersivo de 7 millones de euros y 7.000 m² de pura fantasía

Inspirado en el legendario y mágico universo de Nunca Jamás, The Island of NEVERLAND transforma el Espacio Delicias en un impresionante destino inmersivo de más de 7.000 metros cuadrados. Con una inversión que supera los 7 millones de euros, el montaje rompe las barreras tradicionales del teatro para fusionar circo contemporáneo, acrobacias aéreas desafiantes a la gravedad, narrativa visual fascinante y tecnología de vanguardia.

Escena The Island of Neverland Cedida

Desde el mismo momento en que los espectadores cruzan la puerta, se adentran en un mundo fantástico donde todo es posible, viviendo una historia original donde la emoción y la espectacularidad se disfrutan a escasos metros.

La alianza de dos gigantes de la industria del entretenimiento

Este colosal proyecto es fruto de la unión entre dos potencias creativas de alcance global:

LETSGO: La icónica productora española detrás de éxitos inmersivos de la talla de Tim Burton's Labyrinth, Naturaleza Encendida o la exitosa gira del musical El Fantasma de la Ópera.

La icónica productora española detrás de éxitos inmersivos de la talla de Tim Burton's Labyrinth, Naturaleza Encendida o la exitosa gira del musical El Fantasma de la Ópera. Balich Wonder Studio: La potencia creativa italiana (perteneciente al grupo Banijay) galardonada por orquestar 17 ceremonias olímpicas (incluyendo los próximos Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026) y las ceremonias de la FIFA World Cup 2026.

¡Consigue tus entradas antes de que sea tarde!

El Espacio Delicias se consolida una vez más como el hub de entretenimiento inmersivo de referencia en Europa. Tras el rotundo éxito de la preventa, las funciones limitadas de The Island of NEVERLAND prometen ser el evento cultural y familiar definitivo de la temporada.

No te pierdas el estreno mundial del que todo el mundo va a hablar. ¡Reserva ya tus entradas y prepárate para despegar rumbo a Nunca Jamás!