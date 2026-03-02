ITYOS revoluciona el abordaje de la inflamación silenciosa con un sistema de salud integral 360º que une tecnología, suplementación y medicina avanzada

Un abordaje científico pionero que combina biología molecular y medicina personalizada para detectar y tratar el origen de las enfermedades crónicas antes de que aparezcan los síntomas.

“El nuevo lujo es sentirse bien, tener energía y vivir en equilibrio fisiológico. Esa es la medicina que estamos construyendo”, asegura Cris Sainz, co-fundadora de Clinica ITYOS.

La Clínica ITYOS, especializada en Medicina Integral Avanzada, reconocida con el Premio Nacional de Medicina en Innovación Médica, presentó el pasado 25 de febrero en Madrid su nuevo sistema de salud 360º diseñado para abordar la inflamación de bajo grado, un proceso biológico silencioso cada vez más vinculado al origen de enfermedades crónicas y al deterioro progresivo del bienestar.

Fundada por el Dr. Ignacio Varo y Cris Sainz, la clínica se ha consolidado como uno de los centros de referencia en medicina integral personalizada, con un enfoque que combina diagnóstico avanzado, tecnología médica de última generación y protocolos diseñados a medida de cada paciente.

Doctor Ignacio Varo y Cris Sainz

“La inflamación de bajo grado es uno de los grandes enemigos invisibles de la salud moderna. Puede mantenerse activa durante años sin manifestarse clínicamente, pero condiciona el funcionamiento global del organismo”, explica el Dr. Óscar Aguilera, Doctor en Biología Molecular y miembro del comité científico del laboratorio Longevitas.

Un abordaje médico que actúa sobre el origen del desequilibrio

El sistema desarrollado por ITYOS integra un análisis clínico, metabólico, hormonal y funcional del paciente para intervenir sobre las causas de la inflamación, no solo sobre sus manifestaciones.

Infusiones intravenosas personalizadas

Protocolos diseñados de manera individual para cada paciente, que permiten una absorción directa, eficaz y precisa de nutrientes, antioxidantes y activos antiinflamatorios, optimizando los procesos de detoxificación, reparación celular y regeneración tisular.

Suplementación oral formulada in house junto a Longevitas

Línea propia de suplementación

desarrollada enEste proyecto ha sido posible gracias a la incorporación delal comité científico del laboratorio. El Dr. Aguilera, Doctor en Biología Molecular y Catedrático de la UCAM, desempeña un papel clave en ITYOS en la revisión y optimización de los protocolos clínicosdel centro.

Como Director Técnico en Asesoramiento Metabólico de Clínica ITYOS, y gracias a su continua labor investigadora, el Dr. Aguilera posee un profundo conocimiento del impacto de distintas moléculas en el organismo. A partir de esta experiencia, ha diseñado fórmulas avanzadas específicamente orientadas a modular la inflamación, apoyar la salud metabólica, mejorar la función mitocondrial y potenciar una longevidad saludable.

Tecnología de bioinfrarrojos para efecto antiinflamatorio y detoxificante

Tratamientos de última generación con la cápsula PHOTON que emplea bioinfrarrojos para favorecer la eliminación de toxinas, activar la circulación profunda, reducir la inflamación tisular y acelerar los procesos naturales de reparación del organismo.

Todo ello se integra en un abordaje médico global, en el que se analiza al paciente desde una perspectiva completa: clínica, metabólica, hormonal, digestiva, emocional y funcional.

“Nuestro enfoque consiste en comprender qué está alterando el equilibrio biológico de cada persona y actuar con precisión sobre esos mecanismos”, señala el Dr. Aguilera.

Medicina que optimiza la salud, no solo que trata la enfermedad

Para la Dirección de ITYOS, este modelo responde a una nueva forma de entender la medicina, centrada en la prevención, la personalización y la optimización del funcionamiento del organismo.

“Estamos ante un cambio de paradigma: las personas ya no buscan únicamente tratar síntomas, sino comprender su salud y preservarla a largo plazo”, afirma Cris Sainz, cofundadora y CEO de Clínica ITYOS.

Un modelo de salud que ya cuenta con referentes internacionales:

El enfoque médico de ITYOS y su apuesta por la tecnología aplicada a la salud cuenta ya con la confianza de figuras reconocidas del ámbito internacional. Personalidades como Novak Djokovic, Amaia Salamanca, Vicky Martín Berrocal o Cayetana Guillén Cuervo han mostrado su apoyo a esta visión avanzada del cuidado del organismo, basada en la medicina personalizada, la prevención y la integración de tecnología de vanguardia como parte esencial de la salud del siglo XXI.