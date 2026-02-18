Sánchez en el ojo del Koldogate: Pedro J. analiza el escándalo en La Hora del Suscriptor

El móvil de Koldo contra Moncloa: Pedro J. Ramírez lo explica en La Hora del Suscriptor.

Mientras Moncloa tiembla por el Koldogate, Pedro J. Ramírez examinará en La Hora del Suscriptor la trama de influencias de Sánchez y su mujer y el supuesto pucherazo socialista.

Tres exclusivas demoledoras publicadas por EL ESPAÑOL y un mismo hilo conductor: los mensajes secretos de Koldo García. Jorge Calabrés, Jefe de investigación, ha accedido en primicia a las conversaciones que revelan una presunta trama de influencias entre la OMT, Air Europa y Moncloa —con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el centro—, junto a indicios de amaño en las primarias del PSOE de 2017. Informaciones exclusivas que vuelven a situar al presidente del Gobierno en el epicentro político del país.

Una investigación que marca el pulso político

En esta nueva edición de La Hora del Suscriptor, Jorge Calabrés, autor de las exclusivas, analizará los principales hallazgos del llamado Koldogate: los contactos entre la OMT y Moncloa con Aldama de intermediario, las presiones sobre el rescate de Air Europa y el supuesto amaño de votos en las primarias de 2017. Cada entrega de esta investigación revela nuevos detalles sobre las relaciones entre el poder político y los intereses privados.

Las claves del debate

¿Hasta dónde llegan los vínculos entre Koldo García, Víctor de Aldama y el entorno presidencial? ¿Qué papel jugaron las gestiones ministeriales para Air Europa y la OMT? ¿Cómo afectan estas revelaciones a la confianza institucional? Los suscriptores podrán plantear sus dudas en directo y conocer más detalles acerca de la investigación.

¿Quiénes participarán en este encuentro?

Puri Beltrán: Presentadora del encuentro de La Hora del Suscriptor. Comunicadora, guionista y locutora.

Jorge Calabrés: Periodista de investigación de EL ESPAÑOL, autor de las exclusivas del Koldogate.

Pedro J. Ramírez: El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL responderá a todas las preguntas de nuestros suscriptores en directo.