“Balandrau, viento salvaje”: cuando la montaña se convierte en una fuerza imposible de detener

Inspirada en la tragedia ocurrida en el año 2000, la película protagonizada por Álvaro Cervantes, Bruna Cusí y Marc Martínez revive la fuerza implacable del torb —el viento salvaje de los Pirineos— y la gesta de los montañeros y equipos de rescate que desafiaron una tormenta sin precedentes. Estreno en cines el 20 de febrero de 2026.

El cineasta Fernando Trullols firma una sobrecogedora historia inspirada en hechos reales con Balandrau, viento salvaje, un sobrecogedor drama basado en hechos reales que llegará a los cines el próximo 20 de febrero de 2026.Inspirada en la tragedia ocurrida hace 25 años en el Pirineo catalán, la película combina la tensión del thriller con la emoción del drama humano para ofrecer una experiencia cinematográfica intensa y profundamente conmovedora.

Este thriller de supervivencia, protagonizado por Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Marc Martínez, Eduardo Lloveras, Àgata Roca, Anna Moliner, Pep Ambrós, Francesc Garrido, Jan Buxaderas y Carles Gilabert, es una historia de amor, amistad y superación que explora los límites del coraje humano frente a la adversidad.

La película revive el trágico suceso ocurrido el 30 de diciembre del año 2000 en el Pirineo catalán, cuando un grupo de amigos decidió emprender un ascenso aparentemente tranquilo al Balandrau. El sol bañaba la montaña y todo indicaba una jornada serena de compañerismo y aventura. Sin embargo, en cuestión de minutos, el tiempo cambió de forma imprevisible: un viento salvaje —el temido torb— se levantó con una furia incontrolable, desatando la peor tormenta de nieve registrada en los Pirineos.

Lo que comenzó como una excursión entre montañeros se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, envuelta en un paisaje transformado por la nieve, el hielo y las ráfagas cegadoras que borraban cualquier camino de regreso. Mientras el frío extremo y la fuerza implacable de la naturaleza empujaban a los protagonistas al límite de sus fuerzas, los equipos de rescate se enfrentaban simultáneamente a un desafío sin precedentes, desafiando al viento salvaje y al peligro constante para salvar vidas en una montaña que se había convertido en un verdadero infierno blanco.

Con una mirada humana y sobrecogedora, la película retrata no solo el poder devastador de la naturaleza, sino también el coraje, la amistad y la esperanza que emergen cuando todo parece perdido.

Escena de la película Balandrau, viento salvaje

Trullols convierte este relato real en una experiencia cinematográfica intensa y visceral, donde el espectador siente el poder incontrolable de la naturaleza y la fragilidad del ser humano frente a ella. Con una dirección precisa y un reparto en estado de gracia, Balandrau, viento salvaje se alza como un homenaje a todas las víctimas y rescatadores que enfrentaron aquel día infernal.

La película marca el debut en el largometraje del director catalán Fernando Trullols, ganador del Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por El barco pirata y con una sólida trayectoria como ayudante de dirección en títulos como Un monstruo viene a verme, Los ojos de Julia o Mediterráneo. Con guion de Danielle Schleif, la cinta está basada en el libro Les tres nits del torb i un cap d’any de Jordi Cruz, obra que inspiró también el documental Balandrau, infern glaçat (2021) dirigido por Guille Cascante.

Rodada durante siete semanas en el Valle de Boí, Camprodón y las estaciones de Boí Taüll, Vallter 2000 y Port Ainé, la película ha contado con la colaboración de los bomberos de la Generalidad de Cataluña, que participaron activamente en la recreación de los rescates y asesoraron en las escenas más realistas.

Una coproducción de Lastor Media, Vilaüt Films, Goroka Contents, Balandrau Films AIE y 3Cat, con la participación de Filmin, y el apoyo de la Diputación de Gerona, el ICEC, el ICAA y Audiovisual SGR, Balandrau, viento salvaje se alza como una historia real y universal que cambió para siempre los protocolos de rescate de montaña.

