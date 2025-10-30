Oscuridad y superstición en el País Vasco: GAUA, la nueva película de Paul Urkijo, llega a los cines el 14 de noviembre

Fantasía, terror y brujería en el Euskadi del siglo XVII: un oscuro cuento sobre la libertad y las leyendas nocturnas.

El aclamado cineasta Paul Urkijo, artífice de éxitos como Irati y Errementari, regresa a la gran pantalla con su esperado tercer largometraje: GAUA. Una inmersión en la oscuridad y el misterio del País Vasco del siglo XVII que promete cautivar al público tras su aclamado paso por el Festival de Sitges y su inauguración de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

Ambientada en las montañas vascas durante el turbulento siglo XVII, en plena época de caza de brujas, GAUA nos presenta a Kattalin (Yune Nogueiras). Huyendo de su marido en la negrura de la noche, Kattalin se adentra en el bosque, donde una presencia inquietante la acecha.

En su desesperada huida, se encuentra con tres afables mujeres (Ane Gabarain, Elena Irureta, Iñake Irastorza) que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para asombro de Kattalin, el camino de su propia vida se entrelazará de forma inexplicable con estas historias, llevándola a formar parte de las mismas leyendas que se narran en la noche.

GAUA transita con maestría entre los códigos de la fantasía épica y la realidad histórica, pero en esta ocasión se sumerge de lleno en el mundo nocturno de la mitología vasca. Paul Urkijo logra una potente alquimia al combinar el inquietante universo de los seres nocturnos con el imaginario de la superstición rural, creando una atmósfera densa, misteriosa y visualmente espectacular. Es una fábula sobre la opresión y el miedo, pero también sobre la lucha por la libertad y el poder ancestral de las mujeres.

Tras el éxito cosechado con sus anteriores trabajos, Paul Urkijo vuelve a demostrar su fascinación por el folclore y la tradición oral vasca, llevándolos a la gran pantalla de una manera que resulta a la vez terrorífica, bella y épica.

