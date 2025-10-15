Diez años de EL ESPAÑOL: del anuncio en doce tuits al diario líder de la prensa española

Diez años de EL ESPAÑOL: de la idea sobre un folio al diario líder en España

"Después de las 12 campanadas, tendréis noticias mías”. El mensaje de Pedro J. Ramírez no podía ser más clarividente. Algo importante iba a pasar aquel 1 de enero de 2015, pero echando la vista 10 años hacia el futuro probablemente ninguna persona que escuchara aquel aviso durante la presentación de 'La desventura de la Libertad' imaginó lo que de verdad iba a pasar durante la siguiente década.

Hoy el periódico que Pedro J. anunció en 12 tuits se ha convertido en el diario más leído de España, con 25 meses consecutivos de liderazgo según GfK. Un viaje apasionante que no ha hecho más que empezar.

Para celebrar esta primera década, La Hora del Suscriptor reúne a dos protagonistas de esta historia: María Peral, adjunta al director y fundadora de EL ESPAÑOL, y Cristian Campos, jefe de Opinión.

Una conversación en directo sobre una década de periodismo, innovación y libertad informativa.

Únete a esta edición especial y forma parte de la celebración.

Haz clic en “Me apunto” para participar —presencialmente o en conexión online— en La Hora del Suscriptor.

Sorteamos entre nuestros suscriptores 10 invitaciones dobles para esta sesión especial de La Hora del Suscriptor, el próximo jueves, 16 de octubre, y tendrá lugar presencialmente en la redacción de EL ESPAÑOL, cuyo aforo es (extremadamente) limitado. Si no tienes la posibilidad de venir de forma presencial, no te preocupes: te enviaremos las instrucciones para que te puedas conectar y participar en esta nueva experiencia informativa.

Plantea tus dudas, comparte tus opiniones y participa en un diálogo abierto con los profesionales de la redacción de EL ESPAÑOL.

¿Cómo puedo participar?

A las 19:00 horas se emitirá en directo desde la redacción de EL ESPAÑOL. Si quieres participar, visita Zona Ñ, apúntate al encuentro y accede a la reunión virtual que enviaremos por correo electrónico a nuestros suscriptores.

No te pierdas esta oportunidad de vivir el periodismo desde una perspectiva única. ¿Te animas a descubrirlo?

¿Quiénes liderarán este encuentro?

Puri Beltrán: Presentadora del nuevo espacio La Hora del Suscriptor. Comunicadora, guionista y locutora. Tras más de 15 años trabajando en la radio, ahora se dedica al pódcast y nuevas narrativas. Conductora y directora del daily En La Sabana de EL ESPAÑOL.

Cristian Campos: Jefe de Opinión de El Español. También en Onda Cero, Antena 3, Onda Madrid, La1 y Canal Sur. Autor del libro 'La anomalía catalana'.

María Peral: Adjunta al director de EL ESPAÑOL y responsable de tribunales, área en la que ha centrado su especialización. Licenciada en Ciencias de la Información, ha trabajado en el diario Lanza, de Ciudad Real; El País, ABC y El Mundo. Colabora como analista en RTVE.

Pedro J. Ramírez: El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL responderá a todas las preguntas de nuestros suscriptores en directo.