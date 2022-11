Clemente y Pantomima Ful conectarán con el deporte en Frecuencia 0.0

Tanqueray 0.0% presenta Frecuencia 0.0, una iniciativa que cuenta con Pantomima Full como delanteros titulares y una serie de protagonistas de primera, como Valeria Ros, Javier Clemente, Julio Salinas, Joan Capdevila o Galder Varas

El 23 de noviembre Rober Bodegas y Alberto Casado, firmes defensores del 5-7-3 como forma de hacerse con el control del centro del campo, debatirán con Javier Clemente sobre si esa es la táctica idónea para afrontar los partidos o si es mejor una estrategia más conservadora.

Frecuencia 0-0 es una manera diferente de conectar con el deporte, a través de un humor sano y exagerado, con muchos brochazos de improvisación e interacción con el público asistente en el Café Comercial de Madrid o a través de las Redes Sociales y a la que estarán invitados los suscriptores de EL ESPAÑOL que participen en el Club ZONA Ñ y ganen los sorteos de cada una de las citas.

"Yo siempre he dicho que lo que le hace falta al futbol es desdramatizarlo, y eso justamente es lo que me ha hecho decantarme por participar en Frecuencia 0.0 porque si alguien es experto en desdramatizar son Pantomima Full. La realidad es que no pasa nada por perder un partido, siempre hay otra oportunidad en el siguiente”, ha declarado Clemente.

Por su parte, Roberto y Alberto también lo tienen claro “Nos agobia ver a la gente que más que disfrutar el deporte, lo sufren. A mí me gusta pasar un buen rato, disfrutar con mis amigos y luego sigo con mi vida”. Pantomima Ful coincide con Javier Clemente en el concepto de “desdramatizar” el fútbol. “Nos tomamos igual de bien las derrotas y las victorias. Frecuencia 0.0 es una gran ocasión para quitarle ese exceso de importancia en nuestras vidas y darle un toque de humor”, afirman los humoristas.

El calendario de los encuentros será el siguiente:

- Miércoles 23 de noviembre (17.00h)

- Domingo 27 de noviembre (20.00h)

- Jueves 1 de diciembre (20.00h)

- Lunes 5 o martes 6 de diciembre (16.00h)

- Viernes 9 o sábado 10 de diciembre (tbc)

- Martes 13 miércoles 14 de diciembre (20.00h)

- Domingo 18 de diciembre (16.00h)

Si quieres ver los shows en directo y eres suscriptor de EL ESPAÑOL, participa aquí.

