We will rock you cumple 200 funciones en Madrid este fin de semana

We will rock you se estrenó en el Dominion Theatre del West End de Londres el 14 de mayo de 2002 y en octubre de 2003 Madrid se convertía en la segunda ciudad europea en estrenar el musical.

Casi 20 años después de su llegada a España, el musical está arrasando en su reencuentro con el público español y este próximo fin de semana cumplirá 200 funciones en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, uno de los principales iconos culturales de Madrid.

Brian May y Roger Taylor repiten como coproductores del espectáculo tal y como lo fueron hace casi 20 años. Tras el éxito de la película Bohemian Rhapsody han vuelto con la misma fuerza de siempre: “Esperamos que con el musical en Madrid pase un poco como con la película. Bohemiam Rhapsody ha supuesto un fenómeno social y también familiar. Los padres iban a verla con sus hijos adolescentes para compartir con ellos parte de su historia.”, afirma Brian May.

Sinopsis

La historia está ambientada en un futuro distópico en el que la individualidad se persigue y cualquier forma de creación artística ha sido prohibida. Solo algunos rebeldes desafían la represión del nuevo orden mientras aguardan la llegada del Soñador. Un líder que según una vieja profecía hará posible el regreso de la música rock y jugará un papel decisivo para restablecer la libertad.

La show incluye éxitos tan conocidos del grupo como We Are the Champions, I Want to Break Free, Somebody to Love y, por supuesto, el propio We Will Rock You.

