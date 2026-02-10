El Parlamento Europeo aprueba las salvaguardas para proteger la agricultura europea en el acuerdo del Mercosur

Agricultores durante la concentración 'No a Mercosur. En Defensa de la Soberanía Alimentaria. Por una PAC más fuerte'. A 29 de enero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). Europa Press.

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes las salvaguardas destinadas a proteger a los agricultores en el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que permitirán intervenir más temprano de lo previsto en el caso de subidas de importaciones o caídas de precios de productos sensibles para el sector primario de la Unión.

Esta medida implica un refuerzo en el control de los productos. En concreto, las cláusulas aprobadas se activarían en un plazo de 21 días si se produce un incremento de importaciones de productos sensibles del Mercosur en la UE superior al 5 % o si los precios de esos mismos productos europeos caen por encima de ese mismo 5 %, frente al umbral del 10 % propuesto originalmente por Bruselas.

Entre los productos sensibles que aparecen, se encuentran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar.

En el caso de que la Comisión determinase que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas acordadas para estas importaciones de manera temporal.

Como medida añadida, y para reforzar la protección, la Comisión tendrá la obligación de presentar —al menos una vez cada seis meses— un informe al Parlamento Europeo sobre el impacto que están teniendo las importaciones de estos productos sensibles que provengan desde Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Las cláusulas de salvaguarda han sido aprobadas por 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones, con el voto favorable del PP y PSOE. VOX ha votado en contra, asegurando que la burocracia hará ineficaces estas medidas.

La Eurocámara validó así el acuerdo político al que sus negociadores y los del Consejo de la UE habían llegado el pasado mes de diciembre, que permitió la firma del pacto unas semanas después en Paraguay. Es por eso que dichas cláusulas se incorporarán al Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y al acuerdo comercial interino.

En el texto también figura una declaración formal de la Comisión Europea que compromete avances concretos en la alineación de los estándares de producción aplicables a las importaciones, especialmente en bienestar animal, uso de pesticidas, seguridad alimentaria y condiciones laborales.

Reacciones parlamentarias

En un comunicado, el PP celebró que las salvaguardias aprobadas supongan "una protección real y efectiva para los agricultores en el momento en el que se ponga en marcha el acuerdo comercial UE- Mercosur", lo que —incidieron— había defendido desde España el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

El eurodiputado del Partido Popular Gabriel Mato, ponente del reglamento en la Eurocámara, afirmó que "las salvaguardias garantizarán que el acuerdo UE–Mercosur vaya acompañado de un mecanismo de protección equilibrado y creíble para nuestro sector agrícola.

Así como refuerzan la vigilancia del mercado, introducen criterios claros y objetivos para detectar perturbaciones y permiten una actuación más rápida en el caso de productos sensibles cuando existan indicios de perjuicio. Proporcionarán estabilidad y previsibilidad a los agricultores, al tiempo que preservan el equilibrio general del acuerdo".

Por contra, el portavoz de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, aseguró que las salvaguardias consuman "la traición y la estafa a los agricultores y a los ganaderos de Europa" y se preguntó por qué hacen falta estas cláusulas "si el acuerdo de Mercosur era tan bueno como han venido diciendo durante 25 años".



Las salvaguardias se han tramitado en paralelo al acuerdo ya firmado y se podrán activar si la Unión Europea decide aplicar el pacto provisionalmente a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su legalidad, como le ha solicitado la propia Eurocámara.