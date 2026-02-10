Marruecos, Bangladesh o Colombia, la polémica lista de la Unión Europea de países de origen considerados 'seguros'

Rescate de Salvamento Marítimo de un cayuco con 73 personas en la isla canaria de El Hierro el pasado octubre. Europa Press

El Parlamento Europeo aprobó este martes los cambios en la normativa de la UE que define lo que es un "tercer país seguro" y dio luz verde a la creación de una primera lista europea de países de origen considerados como tales, entre los que se encuentran Bangladesh, Colombia, Marruecos o Egipto.

Las nuevas normas, junto con la nueva legislación sobre retornos, facilitarán entre otras cosas a los Estados miembros el envío de migrantes a centros en el extranjero, una cuestión criticada por España y organizaciones humanitarias.

Las dos piezas legislativas votadas este martes, que habían sido ya acordadas por las instituciones europeas, deben ser aún adoptadas por el Consejo, un mero trámite que ocurrirá en fechas próximas.

Uno de los elementos clave en esta actualización de la normativa es la eliminación del criterio de conexión del migrante con el tercer país. Es decir, los Estados miembros de la UE podrán aplicar este concepto a solicitantes de asilo que no sean nacionales de un determinado país y, por lo tanto, declarar su petición inadmisible (sin examinar su contenido).

La aplicación del concepto tendrá lugar en tres casos, empezando por la existencia de un vínculo entre el solicitante y el tercer país.

Otra opción será que el solicitante haya transitado por el tercer país de camino a la UE y pudiera haber solicitado allí protección.

Por último, cuando no haya conexión ni tránsito por un país seguro, será posible acogerse a la existencia de un acuerdo o convenio con un tercer país seguro, que garantice que ese territorio examinará la solicitud de protección presentada por las personas afectadas.

Según las nuevas normas, cada solicitante que crea que esta disposición no es aplicable en su caso debido a un temor fundado de persecución o al riesgo de sufrir daños graves si es devuelto, deberá demostrarlo.

"Hoy la UE ha cumplido. El voto del Parlamento otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la cooperación con los países socios, alivia la presión sobre nuestros sistemas de asilo y refuerza el control sobre la migración", dijo el comisario europeo de Seguridad Interior y Migración, Magnus Brunner, en un comunicado.

Lista de países de origen "seguros"

La Eurocámara también aprobó una primera lista de países de origen seguros -Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez- que permitirá agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo de los nacionales de los países incluidos.

A este respecto, el pasado mes de diciembre, en una reunión del Consejo de ministros de Interior, España, al igual que Francia y Portugal, votaron en contra de la medida, al recalcar sus "serias dudas jurídicas" al respecto y considerar que el texto "rompe con la integridad" del pacto migratorio y de asilo.

Además, dispone que los países candidatos a la adhesión a la UE también son considerados países de origen seguros "a menos que circunstancias relevantes, como violencia indiscriminada en el contexto de un conflicto armado, si sus ciudadanos tienen una tasa de reconocimiento de asilo en toda la UE superior al 20 %, o sanciones económicas debido a acciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales indiquen lo contrario".

En estos momentos, los candidatos formales a la adhesión al bloque comunitario son Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.

La votación sobre el concepto del país seguro salió adelante con el apoyo de 396 eurodiputados, la negativa de 226 y la abstención de 30, mientras que la aprobación de la lista de países de origen seguros contó con 408 votos a favor, 186 en contra y 60 abstenciones.

Organizaciones proinmigración y partidos de izquierdas y ecologistas en el Parlamento Europeo se mostraron en contra.

"El enfoque hacia los llamados países seguros ha perdido todo equilibrio. Clasificar como "seguros" países como Turquía o Egipto, donde existen graves y bien documentados problemas de derechos humanos, pone a las personas en riesgo y dificulta considerablemente que los solicitantes de asilo demuestren la persecución", dijo Erik Marquardt, eurodiputado de los Verdes.