La limpieza del hogar es fundamental para poder disfrutar de un mayor confort y evitar problemas de salud, por lo que siempre hay que darle la importancia que merece. Para una buena limpieza existen distintos trucos a los que se puede recurrir para mantener un hogar ordenado, sobre todo en estancias como el dormitorio, donde habitualmente se acumula la suciedad.

La suciedad se acumula en mayor medida en determinados lugares de la habitación, siendo uno de ellos el colchón. Esto hace que pueda llegar a tener manchas que sean complicadas de retirar, y si no se limpia con frecuencia o no se hace de la manera apropiada, puede llegar a provocar daños en la piel. Para que no tengas que sufrir ninguno de estos problemas, te compartimos el sencillo truco de los hoteles para dejar tu colchón impecable y como nuevo.

Para ponerlo en práctica habrá que reunir una serie de ingredientes y materiales, que son: cuatro cucharaditas de agua oxigenada, dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharadita de pasta de dientes, un tapón de detergente de lavadora, agua caliente, un trapo y una plancha.

Una vez reunidos todos ellos habrá que seguir una serie de pasos para conseguir un resultado impecable:

Lo primero que se debe hacer para limpiar el colchón es verter agua bien caliente en un recipiente grande, al que posteriormente habrá que añadir bicarbonato de sodio, pasta de dientes, detergente y agua oxigenada, mezclando todos los ingredientes usando un utensilio que permita que todo quede bien integrado. Posteriormente habrá que humedecer un trapo con esta preparación, escurriendo el excedente, para así proceder a colocarlo sobre el colchón a limpiar. Con ese trapo sobre el colchón, es el momento de pasar la plancha a una temperatura media por toda la superficie, consiguiendo de esta manera deshacerse de toda la suciedad presente en ella.

Así de fácil será deshacerse de la suciedad del colchón, tal y como realizan en los hoteles, si bien hay que tener en cuenta que el trapo tendrá que ser humedecido y posteriormente planchado tantas veces como sea necesario para que el colchón quede limpio. Además, se puede repetir el proceso cada 15 días o de manera inmediata cuando haya caído bebida o comida sobre el colchón y sea necesaria una limpieza inmediata.

Una de las grandes ventajas de la aplicación de este truco es que permite limpiar toda la superficie del colchón sin que haya riesgo de llegar a dañarlo, lo que también favorecerá que se pueda mantener en buen estado durante más tiempo.

Productos caseros para limpiar el colchón

Una vez conocido el sencillo truco que aplican los hoteles para dejar sus colchones impecables, llega el momento de hablar de los distintos productos caseros que tenemos a nuestra disposición para poder limpiar el colchón, entre los que se encuentran los siguientes:

Agua oxigenada: el agua oxigenada es uno de esos productos que están muy presentes en nuestro hogar, ya que nos ayuda de diferentes maneras, incluso para limpiar el colchón. Es un gran aliado para poder hacer frente a las manchas de sangre que puedan haber caído por él, siendo suficiente con añadir un pequeño chorrito sobre la mancha y rápidamente empezará a hacer efecto. Es suficiente con dejar que actúe el producto para luego retirar los restos frotando con un paño humedecido con jabón. Ten presente que, en este tipo de casos, será preferible actuar con rapidez para deshacerse de las manchas antes de que resulte más complicado eliminarlas.

el agua oxigenada es uno de esos productos que están muy presentes en nuestro hogar, ya que nos ayuda de diferentes maneras, incluso para limpiar el colchón. Es un gran aliado para poder hacer frente a las manchas de sangre que puedan haber caído por él, siendo suficiente con añadir un pequeño chorrito sobre la mancha y rápidamente empezará a hacer efecto. Es suficiente con dejar que actúe el producto para luego retirar los restos frotando con un paño humedecido con jabón. Ten presente que, en este tipo de casos, será preferible actuar con rapidez para deshacerse de las manchas antes de que resulte más complicado eliminarlas. Bicarbonato de sodio: mezclar bicarbonato de sodio junto a agua tibia es perfecto para la limpieza del colchón. Para ello se deben mezclar ambos productos hasta que se genere una pasta que, posteriormente, se puede aplicar sobre el colchón, dejando que actúe durante unos minutos antes de proceder a retirarla con un trapo húmedo. Así podrás deshacerte de distintas manchas.

mezclar bicarbonato de sodio junto a agua tibia es perfecto para la limpieza del colchón. Para ello se deben mezclar ambos productos hasta que se genere una pasta que, posteriormente, se puede aplicar sobre el colchón, dejando que actúe durante unos minutos antes de proceder a retirarla con un trapo húmedo. Así podrás deshacerte de distintas manchas. Vinagre blanco: el vinagre blanco es uno de los grandes aliados para la limpieza del colchón y otras superficies y elementos dentro del hogar, además de ser un buen blanqueante. Este producto es perfecto para poder acabar con manchas de sudor o de orina, entre otros. Para aplicarlo es suficiente con humedecer un paño seco con vinagre y proceder a frotar la zona afectada. Tras frotar sobre la mancha, habrá que utilizar un paño humedecido con agua para retirar el vinagre.

el vinagre blanco es uno de los grandes aliados para la limpieza del colchón y otras superficies y elementos dentro del hogar, además de ser un buen blanqueante. Este producto es perfecto para poder acabar con manchas de sudor o de orina, entre otros. Para aplicarlo es suficiente con humedecer un paño seco con vinagre y proceder a frotar la zona afectada. Tras frotar sobre la mancha, habrá que utilizar un paño humedecido con agua para retirar el vinagre. Limón y agua: esta mezcla es de gran utilidad para la eliminación de suciedad y olores. En ocasiones sobre el colchón puede caer algún líquido que deje mal olor o la propia orina, y esta mezcla se puede aplicar para dejar que actúe antes de retirarla con un trapo húmedo. Así será posible limpiar y conseguir que se disfrute de un buen aroma.

esta mezcla es de gran utilidad para la eliminación de suciedad y olores. En ocasiones sobre el colchón puede caer algún líquido que deje mal olor o la propia orina, y esta mezcla se puede aplicar para dejar que actúe antes de retirarla con un trapo húmedo. Así será posible limpiar y conseguir que se disfrute de un buen aroma. Detergente: por último, tienes la posibilidad de usar detergente para poder eliminar la suciedad del colchón. Sin embargo, no hablamos de usarlo de la forma tradicional, sino usarlo aplicándolo con agua en un paño, para así aplicarlo sobre las manchas presentes en el colchón. Tras frotar con esta mezcla, se debe enjuagar con un trapo con agua y dejar secar para conseguir un buen resultado.

Todos estos productos pueden ser utilizados como remedios caseros para hacer frente a la suciedad y lograr así que los colchones estén libres de diferentes tipos de manchas. Si las manchas no desaparecen en un primer momento, hay que tener paciencia e insistir.