¿Cómo saber si te quiere de verdad o sólo te está utilizando? 5 señales que nunca fallan

Todas las relaciones pasan por mejores o peores momentos, siendo en el caso de estos últimos cuando es habitual llegar a tener dudas, hasta el punto de pensar si realmente la otra persona te quiere o te está utilizando. Sin embargo, existen algunas maneras en forma de señales que te pueden llevar a conocer sus verdaderas intenciones.

Sin embargo, antes de explicarte cómo saber si te quiere o sólo te está usando debes ser consciente de que es normal que haya malos momentos en una relación de pareja, y que en algunas ocasiones estos no vienen dado por la propia pareja, sino también por el trabajo, el estrés o terceras personas. Sin embargo, si crees que hay algo más detrás de ese mal momento o dudas de su amor por ti, te animamos a que tengas en cuenta las siguientes señales.

No te apoya lo suficiente

Para saber si tu pareja realmente te quiere o si, por el contrario, te está utilizando para algún fin, hay distintas señales o indicios que te pueden ayudar a esclarecer tus pensamientos. Un aspecto en el que te debes fijar es el apoyo que él te brinda.

En una relación sana ambos integrantes es necesario que se sientan siempre apoyadas por la otra parte, teniendo su confianza y su ayuda para poder enfrentarse a los diferentes problemas o retos que se presentan en la vida y en el día a día. Si aprecias que siempre que lo necesitas nunca está, y que sólo te busca cuando es él el que necesita apoyo y ayuda, será un claro indicio de que no te quiere lo suficiente.

No obstante, debes tener en cuenta si se trata de una actitud puntual o viene motivada por algo que has hecho y que ha provocado su enfado o molestia, o si ha sido un cambio en su carácter. En cualquier caso, continúa con el resto de señales para poder comprobar si estás o no en lo cierto.

Ya no estás entre sus prioridades

En nuestra vida pasamos por diferentes momentos, y en las relaciones de pareja sucede lo mismo. Según las circunstancias y nuestras necesidades, las prioridades cambian y habrá momentos en los que sean el trabajo o la escuela nuestra máxima prioridad. Esto es entendible, pero no lo será el hecho de que haya siempre cosas más importantes que tú.

Si nunca eres su prioridad y prefiere siempre quedar con sus amigos a hacerlo contigo, si no te incluye en sus planes nunca ni te propone hacer cosas en común, e incluso si prefiere jugar a videojuegos, ver la tele u otras actividades, hay algo que tiene que cambiar. Si esta es su actitud contigo, es muy probable que realmente no sienta lo mismo por ti que tú por él, y que tan sólo te esté utilizando.

Faltas de respeto

Si hay algo que no puede faltar en una relación de pareja es el respeto, tanto en lo relativo a la fidelidad de la relación como en la propia forma de comportarse el uno con el otro. En cualquier tipo de relación es necesario, también en las de amistad o laborales, y si te encuentras con que la otra persona no te respeta, será una de las mayores señales de que esa persona no te quiere, o al menos no lo suficiente.

Si alguien no te respeta significa que no te quiere y no valora tus sentimientos, por lo que lo mejor que puedes hacer en este caso es, por muy doloroso que ello resulte, alejarse de esa persona. Las faltas de respeto no se deben tolerar bajo ningún concepto, menos aún si están acompañadas de algún tipo de maltrato físico o psicológico. Por lo tanto, ante faltas de respeto y otras de las señales mencionadas, toma medidas y sal de esa relación tóxica para poder encontrar la felicidad en otro lugar.

sólo busca el beneficio propio

En una relación de amor es fundamental dar y recibir, es decir, es normal que en ocasiones haya que hacer algún esfuerzo o sacrificio, como hacer cosas que no nos encantan o directamente no nos gustan con tal de satisfacer y hacer feliz a la otra persona, siendo este un claro signo de que tienes un sentimiento por la otra persona.

Sin embargo, si te encuentras que sólo busca su propio beneficio y que no está dispuesto a hacer nada por ti, esta es una clara señal de que no te quiere lo suficiente. Si además de no hacer nada en tu beneficio, te pide a ti favores o que hagas cosas por él, es un claro síntoma de que sólo te está utilizando para sentirse bien él, sin que le importes lo suficiente para que la relación llegue a buen puerto.

Vuestra relación se limita a encuentros sexuales

Por último, una de las señales más evidentes de que sólo te está usando y que realmente no te quiere es cuando la relación se basa en relaciones sexuales, sin que existan más momentos entre ambos o estos sean irrelevantes. Si te encuentras con que realmente no hay una intimidad afectiva ni emocional y que vuestros encuentros se basan en el sexo, está claro que la otra persona no te quiere.

De esta manera, si se dan varias de estas señales en tu relación, podrás tener la información necesaria para saber si tu pareja te quiere o no.

