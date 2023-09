Por qué el hombre que no te gusta insiste tanto en invitarte a salir: este es el motivo real

La razón por la que los hombres que no te gustan son los que más insisten en invitarte a salir.

La psicología juega un papel clave cuando hablamos del terreno del amor, y es que una pregunta que muchas mujeres se hacen es por qué el hombre que no les gusta es el que más insiste en invitarles a salir, algo que se debe a una compleja mezcla de diferentes instintos evolutivos, necesidades de validación, deseos de satisfacción personal y dinámicas interpersonales.

Este ha sido uno de los enigmas que, con mayor frecuencia, ha conseguido desconcertar a una gran cantidad de personas a lo largo del paso del tiempo. Por ello, a lo largo de las próximas líneas te vamos a dar las explicaciones que se encuentran tras esta paradoja.

La razón de la insistencia del hombre que no te gusta en invitarte a salir

Aunque aparentemente es una contradicción el hecho de que sea precisamente el hombre que no te gusta el que más insiste en invitarte a salir, esto tiene una explicación que viene dada por la propia psicología evolutiva.

[Relaciones "casi algo": qué son y por qué duele tanto superarlas]

Si nos vamos a la selección natural, el ser humano ha conseguido desarrollar a lo largo del paso del tiempo instintos que buscan garantizar la supervivencia y reproducción. De esta manera, los hombres acostumbran a contar con una mayor predisposición a competir por sus parejas reproductivas, de forma que, aunque un individuo pueda no ser el preferido por una mujer desde el punto de vista físico o emocional, la persistencia en su comportamiento es una estrategia instintiva que maximiza sus posibilidades de reproducción, incluso en aquellas ocasiones en las que no hay una profunda conexión a nivel emocional entre ambas personas.

Por otro lado, hay quién habla de la denominada "teoría de la reactancia", la cual asegura que los seres humanos reaccionan de una forma negativa en aquellas ocasiones en las que tienen la sensación de que su libertad de elección está siendo limitada, una resistencia a la influencia que tiene una gran importancia. Cuando un individuo tiene la percepción de que está siendo rechazado o ignorado, puede experimentar una reacción que le haga tratar de ejercer una mayor presión con el fin de superar esa resistencia.

Por otro lado, hay que ser conscientes de que el ego juega un papel crucial en este tipo de situaciones, ya que es habitual que una persona que tiene que enfrentarse a un rechazo inicial, sienta una herida en su ego. Este hecho lo puede llevar a impulsarse para esforzarse más con el objetivo de llegar a conseguir despertar esa atención o aprobación que busca. Dicho de otra manera, el deseo de sentirse que es atractivo o valioso para otra persona, aunque a priori esta pueda no tener interés, lo puede llevar a intensificar sus intentos de conquista. Aquí radica una de las claves por lo que es muy posible que el hombre que no te guste sea el que más insista en invitarte a salir.

El principio de consistencia y la necesidad de validación

El principio de la consistencia es un aspecto clave a la hora de hablar de la psicología social y que puede favorecer esa insistencia de una persona a la hora de tratar de invitarte a salir. Es habitual que las personas se comporten de una forma coherente con sus acciones anterior. De esta manera, cuando alguien ha hecho una inversión de esfuerzo y tiempo en mostrar su interés en otra persona, es más probable que persista en sus intentos, todo ello para mantener esa consistencia en relación a las acciones hechas con anterioridad. Este hecho puede empujar a que esos hombres sigan trabajando para conseguir sus objetivos, incluso en aquellas situaciones en las que todo apuntaría a que sería mejor cesar en el empeño.

[Las señales de que te están haciendo 'breadcrumbing': cómo evitar caer en la trampa]

Además de los ya mencionados, hay otros aspectos que juegan un papel fundamental en esa persistencia de algunos hombres, como es la autoestima y necesidad de validación. Es frecuente que aquellos individuos que tienen una autoestima frágil, busquen en otros su validación para que esta se vea reforzada, y es que el interés o atención de la persona que desean los puede impulsar en su autoestima, incluso cuando lo que reciben son repuestas negativas.

A estos factores hay que sumar el del juego del poder y la propia dinámica de atracción. Sucede con más asiduidad de lo que se puede pensar que, cuando una persona muestra poco interés por otra, es precisamente esa falta de atención la que crea una necesidad de conquista por la otra parte, ya que no es de extrañar que los seres humanos se sientan atraídos por los desafíos, adquiriendo así una mayor motivación para conseguir aquello que en un principio podría parecer inalcanzable.

Malinterpretación de las señales y autoconfianza

Asimismo, hay que prestar especial atención a las percepciones individuales de la atracción de cada persona, así como la forma en la que se interpretan las señales. Esto supone que, aquello que para una persona puede llegar a ser considerado un desinterés por parte de una persona, para otros puede tratarse de una forma sutil de coquetear, sobre todo cuando no se es claro en lo que respecta a los sentimientos de atracción hacia una persona. Las señales no siempre son todo lo claro que se podría esperar, y al dar origen a una posible malinterpretación, puede favorecer que ese hombre que no te gusta siga insistiendo en invitarte a salir.

[Cómo mantener una relación a distancia con éxito, según los expertos]

Por último, recalcar que a todo ello hay que sumar la autoconfianza que tienen algunos hombres, y es que aquellos que tienen una percepción positiva de sí mismos, pueden considerar que tienen cualidades suficientes para hacer cambiar a la otra persona de opinión y llegar a conseguir que, incluso tras un rechazo inicial, puedan llegar a conseguir salir contigo.

Sigue los temas que te interesan