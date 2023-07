La experta aclara el 'mito de la pareja perfecta': ¿Es posible encontrar a tu Barbie o Ken?

Con la nueva película de Barbie a punto de estrenarse en los cines españoles y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, no solo los rostros conocidos han decidido recrearse con los protagonistas imitando sus looks 'all pink', sino que también hay un fenómeno relacionado en este caso con las parejas que también toma como referencia esa pareja de Barbie y Ken. Nos referimos a un síndrome más común de lo que imaginas en las relaciones sentimentales y que se conoce como Síndrome de la pareja perfecta.

Un síndrome muy relacionado con esa aparente perfección que evocan los personajes de Barbie y Ken y que consiste en presionarnos a nosotros mismos o a nuestra pareja para cumplir con ese 'estándar romántico de perfección' que a menudo se asocia a las parejas perfectas. Una perfección en la que no habría cabida para peleas y en la que ser felices es prácticamente un imprescindible. Te contamos todo sobre este síndrome y cómo identificarlo.

Qué es el síndrome de la pareja perfecta

El síndrome de la pareja perfecta es muy similar al síndrome del príncipe azul y es que ambos se basan en una serie de creencias relacionadas con la búsqueda y existencia de una supuesta pareja ideal. Las personas que se encuentran bajo este síndrome tienden a asumir que su pareja debe alcanzar la absoluta perfección.

[El síndrome de Fortunata: el anómalo trastorno que desarrollan mujeres hacia hombres casados]

Una especie de idealización de la pareja que define a quienes generalmente tienen una versión tan romántica sobre cómo debería ser el amor, que a menudo pierden la oportunidad de tener una relación satisfactoria. De hecho, este tipo de personas puede llegar a romper un compromiso ya existente solo porque siguen empezados en que el amor no es eso y que debe ser aún más perfecto y profundo.

Parejas en la que no hay cabida para las discusiones y que la felicidad se llega a convertir casi en una obligación diaria, así como aprender a leer la mente de tu pareja. Una presión muy alejada del amor real y del amor sano que a menudo está cargado de imperfecciones, pero también de aprendizajes en pareja y evolución conjunta.

¿Es posible tener una pareja perfecta? Una experta responde

Este tema es precisamente el que se ha tratado en el programa de noticias estadounidense de News 5, donde la directora y experta en relaciones Natalie Fry aseguraba la imposibilidad de establecer una relación perfecta y basada en estos criterios.

[¿Dependes de otras personas para todo? Puede que estés sufriendo el síndrome de la Cenicienta]

Para la experta, conocerse a uno mismo y saber qué es lo que realmente te hace feliz es solo el primer paso para acercarte a lo que realmente es una pareja sana y lo que realmente necesita cada persona: "No se trata de bajar los estándares, ni de buscar lo perfecto. Se trata de encontrar la persona adecuada para cada uno".

La experta ha destacado la importancia de siempre mantener una comunicación abierta en pareja y "apuntar siempre hacia lo positivo, pero no hacia lo perfecto".

La importancia de una comunicación abierta y honesta

Después de descubrir la importancia de alejarte de la idea de perfección en la pareja, te recomendamos que sobre todo trabajéis en mantener una comunicación abierta y honesta en pareja. Esta es la verdadera clave para que podáis establecer una relación sólida, pero sobre todo sana en el tiempo.

De esta forma, os aseguraréis de que ambos os conocéis a fondo y de que estáis en la misma página en cuanto a valores, objetivos, expectativas y deseos en la vida.

Cómo salirse de estos patrones y de la búsqueda de la perfección

Siempre tendremos la opción de desaprender estos modelos y aprender a relacionarnos de una manera sana con nosotros mismos y con el resto de las personas, abriéndonos por lo tanto, a características diferentes.

[Atención a esta tendencia en las relaciones de pareja: 'pocketing']

Para ello solo tendremos que ser conscientes de nuestros miedos e inseguridades y hacer por afrontarlos, bien sea haciendo un trabajo personal con nosotros mismos o con la ayuda de un psicólogo o psicóloga especializada que pueda darte las herramientas necesarias para trabajar en ello y conseguir alcanzar esa nueva perspectiva.

Existen unos puntos básicos que ninguna pareja debería dejar de lado sobre todo para garantizar una relación sana:

Amar no es necesitar

Tenemos que tener claro que la otra persona no hará que nos completemos o rellenará nuestros vacíos o carencias. Esta persona podrá complementar, acompañar, escuchar, apoyar y ambos deberéis siempre garantizar y respetar vuestra propia libertad individual.

Tener pareja no implica abandonarse

Tener pareja no significa que tengas que dejar de lado todas esas actividades que antes te gustaban o a tus amistades y familiares. No es necesario que paséis 24 horas juntos. Es posible disfrutar de momentos en pareja y de conservar a su vez esas actividades, relaciones y aficiones con los que también disfrutas.

No te responsabilices de lo que siente o hace la otra persona

Es importante tener claro que cada miembro de la pareja es responsable de sí mismo. Esto quiere decir que no podemos responsabilizarnos de lo que hace, dice o siente la otra persona. Podrás ayudar a tu pareja o escucharla, pero solo él o ella será responsable de sus propias decisiones y actos.

[Síndrome de Casandra: ¿en qué consiste y por qué puede afectarte?]

No pierdas tu identidad

Nadie debería olvidarse de quién es por adoptar los pensamientos o sentimientos de otra persona. Esta forma de actuar solo hará que te anules a ti mismo y engañará a la otra persona, ya que estarás mostrándole a un tipo de persona alejada de tu propia identidad.

Aprende a disfrutar de las diferencias

Intenta disfrutar de todo eso que os hace diferentes y que se aleja de la perfección. No solo podrás descubrir otras perspectivas y formas de observar el mundo interesantes, sino que también podrás aprender a crecer personalmente a través de ellas si son saludables.

Sigue los temas que te interesan