Ángela Fernández, experta en salud mental: "Las personas con ansiedad suelen tener estos tres rasgos en común"

La psicóloga Ángela Fernández durante uno de sus vídeos sobre ansiedad en TikTok. E.E.

La ansiedad es una emoción natural que se experimenta en aquellas situaciones en las que se siente una amenaza o peligro, llegando a convertirse en un trastorno cuando es una reacción que se activa en situaciones que no son, a priori, amenazantes o si se da de forma recurrente.

De ello ha hablado la psicóloga Ángela Fernández en una de sus publicaciones en TikTok (@angelaprs.psicologia), donde ha hablado de los tres rasgos de personalidad comunes que comparten las personas con ansiedad.

La profesional explica que conocerse a uno mismo es clave para poder regular nuestras emociones sin frustrarse ni forzarse en exceso. De esta manera, se busca enfrentar a determinados rasgos de la personalidad que suelen compartir las personas con ansiedad.

Rasgos comunes en la ansiedad

Las personas con ansiedad suelen compartir ciertos rasgos de personalidad, entre los que se encuentra la alta responsabilidad, principalmente porque quienes la sufren suelen ser personas muy autoexigentes, rigurosas y disciplinadas, con estándares de perfección que se imponen ellas mismas.

Este patrón, que en muchas ocasiones es aplaudido por padres y profesores desde edades tempranas, puede llevar a que haya personas que tienen cierta rigidez mental, así como una cierta dificultad para adaptarse a los cambios.

Desde pequeños, se trata de un rasgo que se encuentra muy aceptado socialmente, puesto que se alaba y admira a aquellos niños que tratan de buscar la perfección. A los padres les gustan unos hijos responsables y que saquen buenas notas sin necesidad de estar encima de ellos.

Aunque Ángela Fernández sostiene que esto no es del todo malo, sí que asegura que lo será cuando se aplique "en su justa medida", al mismo tiempo que recalca que una persona que quiera trabajar su ansiedad, tendrá que "aprender a ser más flexible", aceptando que no se puede controlar todo.

Otro de los rasgos comunes entre personas que comparten la ansiedad es el "exceso" de amabilidad, que como indica la experta, esto implica ser generoso, altruista y cooperativo, si bien en algunas personas con ansiedad dan prioridad a las necesidades de los demás.

Esto hace que les cueste decir "no" y llegan a tolerar más de lo debido, un exceso de amabilidad que lleva a que aparezcan dificultades para poner límites. Estas personas, que suelen tolerar demasiado y poner el foco en los demás, tienen muy poco autocuidado.

Este comportamiento acaba por provocar un desgaste emocional, y es por ello por lo que Ángela Fernández recalca que se debe "pasar a la acción y aprender a establecer límites sanos", todo ello clave para poder preservar la salud mental.

El tercer rasgo que destaca la psicóloga es el neuroticismo, es decir, una notable inestabilidad emocional. Quienes presentan puntuaciones altas en este rasgo, suelen ser personas emocionalmente inestables, impulsivas y nerviosas, así como muy sensibles a los cambios.

A estas personas, a las que se les conoce como personas de alta reactividad, "un ruido, una mala contestación o un plan frustrado les afecta mucho más que a otras personas", lo que los lleva a vivir en un permanente estado de alerta.

Para este tipo de perfiles, Fernández recomienda incorporar a la rutina diaria diferentes actividades que ayuden a fomentar la serenidad y la tranquilidad en el día a día, siendo prácticas que ayudarán a lograr una mayor estabilidad emocional.

Teniendo en cuenta estos rasgos comunes entre personas que tienen ansiedad, la experta destaca que la clave se encuentra en "hablarnos con una mirada flexible y compasiva", pero sin forzarse demasiado a uno mismo.

En caso contrario, asegura que se evitará "caer en la trampa de la autoexigencia, el perfeccionismo y la frustración", por lo que invita a aceptar esas tendencias en cada persona, pero sin dejar que supongan una excesiva limitación.

¿Qué son los trastornos de ansiedad?

Sentir ansiedad de manera ocasional es algo normal en la vida, si bien aquellas personas que sufren trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones cotidianas.

Con frecuencia, en este tipo de trastornos, se dan episodios continuados de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que en apenas unos minutos alcanzan su máxima expresión, dando así lugar a los ataques de pánico.

Los sentimientos de ansiedad y pánico pueden afectar notablemente en el día a día, puesto que son difíciles de controlar y desproporcionados en comparación con el peligro real, además de que pueden llegar a durar un largo periodo de tiempo.

Con la finalidad de prevenir este tipo de sentimientos, y como medida de protección, puede ocurrir que quienes la sufren eviten determinados lugares o situaciones. Quienes sufren un trastorno de ansiedad lo hacen ya desde la infancia o bien en la adolescencia y continúan hasta la edad adulta.

Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad, por lo que no todos tienen las mismas características, como son el trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación.

Es posible sufrir más de un trastorno de ansiedad, y en ocasiones esta viene originada por una enfermedad que requiere de tratamiento. En cualquier caso, es importante un correcto diagnóstico para poder atajar el problema y buscar la mejor manera de combatirla o mitigarla.

Para hacerlo, un profesional tendrá que evaluar los diferentes síntomas que sufre la persona, y que pueden ir desde aumento del ritmo cardíaco hasta padecer problemas para conciliar el sueño, pasando por temblores, sudoración, hiperventilación, aumento del ritmo cardíaco, etc.