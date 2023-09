El alimento probiótico japonés no apto para todos los paladares que alarga la vida

Los alimentos probióticos como el afamado kéfir o el yogur, son sinónimo de flora intestinal y de un intestino saludable. Una primera línea de defensa en nuestro sistema inmunológico que no debemos descuidar, de ahí que si nunca has introducido este tipo de alimentos en tu dieta ahora haya llegado el momento de que eso cambie. Y esta vez no hablamos del alimento probiótico de moda en España y aliado para las mujeres, sino de otro alimento probiótico que en este caso triunfa en Japón.

Un alimento tradicional japonés a base de soja fermentada que podrá aportarte numerosos beneficios al organismo, pero que ha llegado a ser tan amado como odiado al mismo tiempo. ¿La razón? Su olor similar al amoniaco y su consistencia parecida al moco no hace más que dividir opiniones. ¿Te atreverías a probarlo?

El superalimento probiótico que triunfa en Japón

¿Sabías que Japón es el país con mayor esperanza de vida del mundo? Un país en el que pasar de los 80 años es normal y en el que la vitalidad es una realidad. De ahí que los secretos de la longevidad de los japoneses despierten mucho interés y la dieta es sin duda una parte importante en su cultura.

Una dieta normalmente saludable y equilibrada, baja en grasas y sin ultraprocesados, pero en la que también existen potentes aliados como el alimento probiótico que vamos a presentarte a continuación.

Un alimento fermentado que podría ser clave en esa vitalidad y longevidad japonesa y que es conocido por el nombre de natto.

¿Qué es el natto y por qué se ha vuelto tan popular?

El natto es un alimento de la tradición culinaria japonesa elaborado a partir de semillas de soja que se remojan en agua, se cocinan al vapor o se hierven, y luego se mezclan con una cepa de bacteria conocida como Bacillus subtilis var que permite la fermentación.

Pero si algo destaca de este alimento, es que puede resultar impactante para aquellos que no están familiarizados con él, debido a su textura viscosa y su fuerte olor, que a veces se compara con el aroma del amoníaco o los mocos. Sin embargo, es importante señalar que el natto es un sabor que se adquiere con el tiempo y la exposición, y aproximadamente el 60% de los japoneses lo disfrutan, mientras que sólo alrededor del 13% lo desaprueban.

El natto ocupa un lugar especial en las neveras japonesas, de manera similar a cómo la leche o los yogures son elementos básicos en las neveras españolas y es un producto que rara vez falta.

Además de ser un alimento popular, muchos japoneses consideran que el natto es un superalimento que contribuye a mantener la salud y prolongar la vida.

Para hacer una idea de su aporte, una porción de 100 gramos de natto proporciona lo siguiente a nuestro organismo:

Calorías: 211

Proteína: 19 gramos

Grasa: 11 gramos

Azúcar: 13 gramos

Fibra: 5,4 gramos

Carbohidratos complejos: 4,9 gramos

Grasa saturada: 1,6 gramos

Vitamina C: 13 miligramos

Hierro: 8,6 miligramos

Potasio: 729 miligramos

Calcio: 217 miligramos

Cómo preparar el natto paso a paso

La preparación del natto es un proceso relativamente sencillo, pero requiere un cuidado especial para asegurar una fermentación adecuada. Aquí te dejamos los pasos básicos para prepararlo en casa:

Ingredientes:

Semillas de soja (200-250 gramos)

Bacterias de natto (semilla de natto anterior o polvo de natto, que contiene las bacterias necesarias)

Agua

Preparación:

Lavado y remojo de las semillas de soja: Lava las semillas de soja en un colador bajo agua corriente para eliminar cualquier suciedad o impureza.

Luego, remoja las semillas en agua durante aproximadamente 12 a 14 horas (generalmente durante la noche) para que se hinchen y estén listas para cocinar. Cocción de las semillas de soja: Después del remojo, escurre las semillas de soja y cuécelas al vapor o hiérvelas hasta que estén bien cocidas y tiernas. Esto puede llevar de 30 minutos a 1 hora, dependiendo del método de cocción. Preparación de las semillas cocidas: Deja enfriar las semillas de soja cocidas a temperatura ambiente hasta que estén tibias al tacto, pero no demasiado calientes. Inoculación con bacterias de natto: En un recipiente limpio y no metálico, esparce una pequeña cantidad de bacterias de natto sobre las semillas de soja cocidas. Puedes usar una semilla de natto anterior o polvo de natto para este paso. La cantidad recomendada suele ser de alrededor de 1/4 de cucharadita por cada 200-250 gramos de semillas de soja. Mezcla y fermentación: Mezcla las semillas de soja y las bacterias de natto de manera uniforme, asegurándote de que todas las semillas estén cubiertas. Usa utensilios de madera o plástico, evitando el metal, ya que puede interferir con la fermentación.

Cubre el recipiente con una tapa o papel film perforado para permitir que el natto respire. Deja que el natto fermente a una temperatura constante de alrededor de 40-45°C durante aproximadamente 24 a 48 horas. La fermentación puede llevar más tiempo en climas más fríos. Almacenamiento: Una vez que el natto haya fermentado adecuadamente, puedes refrigerarlo para detener el proceso de fermentación. Esto también ayudará a desarrollar su sabor característico. Cómo servir: El natto estará listo para ser servido después de este proceso de fermentación. Puedes disfrutarlo solo o con acompañamientos tradicionales como salsa de soja, mostaza japonesa y cebollas verdes.

Beneficios del natto para la salud de las mujeres

Este alimento tradicional japonés es considerado beneficioso para la salud en general, pero sus propiedades pueden ser especialmente valiosas para las mujeres. Estos son algunos de los beneficios del natto para la salud de las mujeres:

Fuente de proteínas: El natto es una excelente fuente de proteínas vegetales, esenciales para la construcción y reparación de tejidos, así como para el crecimiento del cabello y las uñas.

El natto es una excelente fuente de proteínas vegetales, esenciales para la construcción y reparación de tejidos, así como para el crecimiento del cabello y las uñas. Aporte de hierro: El natto contiene hierro, un mineral importante para prevenir la anemia, especialmente en las mujeres en edad fértil y durante el embarazo.

El natto contiene hierro, un mineral importante para prevenir la anemia, especialmente en las mujeres en edad fértil y durante el embarazo. Rico en vitamina K2: El natto es una de las fuentes más ricas de vitamina K2, que es esencial para la salud ósea. La vitamina K2 puede ayudar a prevenir la osteoporosis y a mantener los huesos fuertes.

El natto es una de las fuentes más ricas de vitamina K2, que es esencial para la salud ósea. La vitamina K2 puede ayudar a prevenir la osteoporosis y a mantener los huesos fuertes. Probióticos: El tratarse de un alimento probiótico fermentado ayuda a conseguir un intestino saludable, algo crucial para la absorción de nutrientes y la regulación del sistema inmunológico.

El tratarse de un alimento probiótico fermentado ayuda a conseguir un intestino saludable, algo crucial para la absorción de nutrientes y la regulación del sistema inmunológico. Isoflavonas: Las isoflavonas son compuestos naturales presentes en la soja y, por lo tanto, en el natto. Se ha demostrado que las isoflavonas tienen propiedades similares al estrógeno, lo que puede ayudar a aliviar algunos síntomas de la menopausia, como los sofocos y la sequedad vaginal.

Las isoflavonas son compuestos naturales presentes en la soja y, por lo tanto, en el natto. Se ha demostrado que las isoflavonas tienen propiedades similares al estrógeno, lo que puede ayudar a aliviar algunos síntomas de la menopausia, como los sofocos y la sequedad vaginal. Salud cardiovascular: Algunos estudios sugieren que el consumo regular de natto puede estar relacionado con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a su capacidad para mejorar los perfiles de lípidos.

Algunos estudios sugieren que el consumo regular de natto puede estar relacionado con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a su capacidad para mejorar los perfiles de lípidos. Antioxidantes: El natto contiene antioxidantes naturales, como el ácido ferúlico y la vitamina C, que pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que es importante para mantener una piel saludable.

El natto contiene antioxidantes naturales, como el ácido ferúlico y la vitamina C, que pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que es importante para mantener una piel saludable. Salud de la piel: Gracias a sus nutrientes y antioxidantes, el natto podría contribuir a mantener una piel más saludable y a combatir el envejecimiento prematuro.

