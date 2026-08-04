Merche, Loles León y 11 horas de fiesta: el embalse de Cazalegas volverá a ser un gran escenario para celebrar el Orgullo

Cazalegas volverá a teñirse de arcoíris un año más. El municipio toledano celebrará este sábado 8 de agosto la segunda edición de su particular fiesta del Orgullo con una programación que combina cultura, reivindicación y música en directo, pero también con un objetivo claro: consolidarse como uno de los grandes referentes rurales de la diversidad sexual en España.

La jornada arrancará por la mañana en la Casa de la Cultura y culminará con una gran fiesta en el entorno del embalse que se prolongará durante 11 horas, desde las 19:00 de la tarde hasta las 06:00 de la madrugada, con entrada gratuita.

El cartel está encabezado por la cantante Merche, una de las artistas más populares del pop español gracias a éxitos como No me pidas más amor, Abre tu mente o Cal y arena.

Junto a ella actuarán La Prohibida, Rocío Saiz, Sofía Coll, Fran del Pino, Prince Noir, Yeyo Bayeyo, La Mismísima McKenzie y Samantha Ballentines, en una noche que incluirá pregón, marcha del Orgullo, espectáculos y música hasta el amanecer.

Una gran bandera

Si hay una gran novedad este año es la implicación de los vecinos en la elaboración de una bandera arcoíris de crochet de 30 metros, que será presentada a las 11:00 horas en la Casa de la Cultura y que, según el Ayuntamiento, será la más grande de Castilla-La Mancha realizada con esta técnica.

Bajo el lema "Cazalegas teje el Orgullo", decenas de mujeres del municipio aficionadas al ganchillo llevan semanas confeccionando esta pieza colectiva que simboliza el espíritu de la celebración.

En declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el alcalde de Cazalegas, Francisco Blanco, explica que "cada trocito de ganchillo que están haciendo, con un color diferente, un trozo de tela distinto, y que luego todos van encajados, nos recuerda también a la diversidad".

Para el regidor, esa bandera representa "una forma de entender la convivencia" y también "lo que queremos ser como pueblo".

Blanco ha querido destacar especialmente la implicación de estas vecinas, conocidas por haber confeccionado hace unos años el árbol de Navidad de crochet más grande del mundo, convirtiéndose en uno de los símbolos de identidad de Cazalegas.

Cultura por la mañana

La programación comenzará con la presentación de la gran bandera de crochet y continuará con diferentes actividades culturales. Entre ellas figura la proyección del cortometraje El mundo entero, que contará con la presencia de una de sus protagonistas, la actriz Loles León, una de las históricas "chicas Almodóvar" y muy conocida por el gran público por interpretar a la inolvidable Paloma en Aquí no hay quien viva o a Menchu en La que se avecina.

La mañana también incluirá coloquios como "Tejiendo Alianzas", la participación de la divulgadora Yolanda Figueroa y la presentación de los libros Memorias de Shanghay: 30 años de historia LGTBIQ+ de España y La maldición del Sí, quiero, de Alfonso Llopart y José Mola.

Gran fiesta junto al embalse

Será a partir de las siete de la tarde cuando el protagonismo se traslade al embalse de Cazalegas, donde el Ayuntamiento ha habilitado un recinto específico para acoger la celebración.

El pregón dará paso a una marcha del Orgullo y, después, comenzará una programación musical que se extenderá hasta las seis de la madrugada.

"Queríamos que el embalse se convirtiera en un espacio para celebrar la libertad y la convivencia en una noche de verano", explica Blanco, quien subraya que el recinto contará con todas las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la fiesta.

Romper barreras

El alcalde reconoce que organizar un evento de estas características en un municipio pequeño suponía un reto. La idea, asegura, llevaba tiempo rondándole la cabeza porque quería "romper esa barrera e intentar dar visibilidad al colectivo desde un entorno rural".

Aunque admite que al principio existían dudas, la respuesta de los vecinos en la edición de 2025 disipó cualquier incertidumbre. "La acogida fue brutal", recuerda.

Tanto las asociaciones del municipio como numerosos voluntarios se implicaron desde el primer momento en una iniciativa que el año pasado reunió a cientos de personas y dejó momentos especialmente emotivos.

Francisco Blanco, alcalde de Cazalegas (Toledo). Ayuntamiento de Cazalegas

Entre ellos, el agradecimiento de familias que trasladaron al Ayuntamiento lo importante que había sido para sus hijos, hijas o familiares poder vivir una jornada así con total naturalidad.

"Hubo bastante gente joven y alguna familia" que dieron las "gracias por haber celebrado el evento". Para ellos había "significado algo importante en sus vidas porque sus hijos, hijas, familiares o conocidos habían expresado sin miedo" a quién amaban.

Un referente para el verano

Después del éxito de la primera edición, el Ayuntamiento quiere seguir creciendo.

Este año se han incorporado asociaciones LGTBI de la comarca y se ha reforzado tanto la programación cultural como el cartel musical, con la intención de convertir el Orgullo de Cazalegas en una cita de referencia.

"Sería un orgullo hacernos referentes y trasladar la imagen de Cazalegas como un espacio de libertad, diversidad y convivencia", afirma Francisco Blanco.

El objetivo, añade, es que la cita "perdure en el tiempo", contribuya a atraer visitantes y refuerce la imagen del municipio como un destino abierto, moderno y acogedor.

Todo ello en un escenario "único e inigualable" como el embalse, que este sábado 8 de agosto invitará a "celebrar la vida, la libertad y la convivencia" bajo las estrellas de una noche de verano.