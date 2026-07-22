Boutique Hotel Luna Granada Centro, el oasis urbano donde desconectar entre patios andaluces, piscina y solo 34 habitaciones

Ubicado en pleno centro de Granada, este hotel boutique combina tranquilidad, diseño y una piscina exclusiva para desconectar tras recorrer la ciudad.

Granada invita a caminar sin rumbo. Sus calles siempre están llenas de vida, las terrazas rebosan ambiente y cada rincón parece esconder un nuevo motivo para detenerse unos minutos más.

Precisamente por eso sorprende encontrar un lugar donde el bullicio desaparece casi por completo. Eso es lo que ocurre en el Boutique Hotel Luna Granada Centro.

Ubicado en la calle Acera del Darro, a pocos minutos de la Catedral, la Capilla Real o Puerta Real, este hotel boutique consigue crear un ambiente completamente distinto al que se respira en el exterior.

Basta con cruzar la puerta para que el ritmo cambie.

Un hotel pensado para descansar

Frente a los grandes establecimientos con cientos de habitaciones, aquí todo gira en torno a una idea muy diferente: ofrecer una estancia tranquila, sin prisas y con una atención mucho más cercana.

El hotel cuenta con solo 34 habitaciones, una cifra poco habitual en pleno centro de Granada y que hace que nunca dé la sensación de estar masificado.

No hay largas esperas en recepción ni zonas comunes abarrotadas. Todo está diseñado para que el huésped encuentre un espacio donde descansar después de pasar el día descubriendo Granada.

Esa sensación se percibe desde el primer momento.

El patio que cambia el ambiente

El auténtico corazón del hotel es su patio central, inspirado en la arquitectura tradicional andaluza.

La vegetación, la luz natural y la tranquilidad convierten este espacio en uno de esos lugares donde apetece sentarse unos minutos antes de volver a salir a recorrer la ciudad.

Muy cerca se encuentra el restaurante El Patio, donde cada mañana se sirve el desayuno.

Además del buffet, el equipo prepara al momento una completa carta de platos calientes. Desde tortillas al gusto, huevos fritos con jamón de Trevélez o revueltos con queso curado hasta propuestas más originales, como una tortilla con champiñones y trufa, tostas de aguacate con salmón marinado en casa o tortitas caseras con miel de caña y frutos rojos.

Todo se prepara al momento, un detalle que convierte el desayuno en una experiencia mucho más cuidada que la habitual en un hotel.

Durante mi estancia, en pleno verano, fue uno de los espacios que más me llamó la atención.

A pesar de las altas temperaturas del exterior, el patio mantenía un ambiente muy agradable gracias a los toldos instalados para evitar el efecto invernadero. En invierno, además, el suelo radiante ayuda a mantener una temperatura confortable.

También tuvimos ocasión de cenar una noche en El Patio. La propuesta apuesta por una cocina mediterránea con guiños al producto andaluz y platos pensados para compartir.

Durante la cena probamos el tomate de temporada con burrata y ventresca de atún, las gyozas de salmón y verduras y unas croquetas melosas de ibérico que fueron, sin duda, uno de los platos más destacados de la velada.

Una piscina en pleno centro histórico

Si hay un espacio que realmente diferencia al Boutique Hotel Luna Granada Centro es su azotea.

Encontrar una piscina en pleno centro histórico de Granada no es algo habitual y termina convirtiéndose en uno de esos pequeños lujos que cambian por completo la experiencia del viaje.

La piscina, situada en la azotea del hotel. Boutique Hotel Luna Granada Centro

La azotea no funciona como un rooftop abierto al público ni como un espacio para eventos. Está reservada exclusivamente a los huéspedes, algo que ayuda a conservar el ambiente tranquilo que caracteriza al hotel.

Después de caminar durante horas por la Alhambra, recorrer el Albaicín o subir las empinadas calles del Realejo, regresar al hotel y terminar el día con un baño resulta casi un premio.

Dormir en el centro sin renunciar al silencio

Las habitaciones mantienen la misma filosofía que el resto del establecimiento.

La decoración combina un diseño contemporáneo con discretos guiños a la tradición nazarí, mientras que el aislamiento consigue que apenas se perciba el bullicio de una de las calles más transitadas del centro de Granada.

Habitación Deluxe del Boutique Hotel Luna Granada Centro. Boutique Hotel Luna Granada Centro.

Me alojé en una habitación Deluxe, una de las categorías más representativas del hotel. Los tonos cálidos, el mobiliario contemporáneo y la amplitud del espacio transmiten una agradable sensación de calma desde el primer momento. La cama king size, el baño con ducha efecto lluvia, la cafetera y el minibar completan una estancia especialmente confortable.

Los productos de acogida de Rituals aportan un plus de comodidad y reflejan el cuidado por el detalle presente en todo el alojamiento.

Además, nos sorprendieron con pequeños gestos, como los mensajes escritos en el espejo de la habitación o una cortesía con fruta fresca que encontramos al regresar uno de los días. Son detalles sencillos, pero consiguen que la experiencia resulte mucho más cercana.

Gracias al buen aislamiento, el descanso resulta absoluto incluso estando en pleno centro de Granada.

Otro aspecto especialmente práctico es el parking privado.

Aparcar en el centro de Granada puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza, por lo que disponer de este servicio supone una ventaja importante para quienes llegan en coche.

Nuestra llegada fue especialmente sencilla gracias a Juande, que nos recibió desde el primer momento, nos ayudó personalmente con el aparcamiento y compartió varias recomendaciones para descubrir Granada más allá de los recorridos habituales.

Un proyecto con raíces granadinas

Detrás del Boutique Hotel Luna Granada Centro se encuentra deLuna Hotels, un grupo hotelero de origen familiar profundamente ligado a Granada.

Lejos del modelo de las grandes cadenas internacionales, la compañía mantiene una gestión cercana y ha desarrollado una oferta que combina hoteles boutique, grandes establecimientos y apartamentos turísticos, adaptando cada alojamiento a un tipo de viajero diferente.

Entre sus proyectos destacan el Gran Hotel Luna de Granada, orientado principalmente a familias, congresos y grandes eventos, y el Boutique Hotel Luna Triunfo Granada, situado junto a la Puerta de Elvira y pensado para quienes desean alojarse a las puertas del Albaicín.

El Boutique Hotel Luna Granada Centro representa un paso más dentro de esa filosofía. Con un tamaño más reducido, una ubicación privilegiada y un diseño muy cuidado, está pensado para quienes buscan una experiencia más íntima sin renunciar a los servicios propios de un hotel de cuatro estrellas.

Mucho más que un lugar donde dormir

Más allá de las instalaciones, el trato del equipo termina siendo uno de los aspectos que más se recuerdan de la estancia. Sus recomendaciones sobre restaurantes, paseos y rincones menos conocidos permiten descubrir una Granada diferente a la de las guías más turísticas.

Hay hoteles que simplemente sirven para dormir y otros que terminan formando parte del propio viaje. El Boutique Hotel Luna Granada Centro pertenece claramente a esa segunda categoría.

El patio central del Boutique Hotel Luna Granada Centro. Boutique Hotel Luna Granada Centro

No solo por su piscina, sus patios andaluces o sus 34 habitaciones, sino porque consigue algo mucho más difícil: ofrecer un auténtico refugio de calma en pleno corazón de una de las ciudades más visitadas de España.

Al salir de nuevo a las calles de Granada, da la sensación de dejar atrás un pequeño oasis escondido entre el bullicio del centro.