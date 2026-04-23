Fiestas populares, deporte y música: los planes que no te puedes perder en Vigo este fin de semana

Vigo encara el último fin de semana de abril. Aunque las nubes nos arrebatarán disfrutar de las playas como hace una semana, los vigueses y las viguesas podrán disfrutar de una gran oferta de ocio durante los próximos días, con actividades para todos los públicos.

Motor, deporte, música y teatro se volverán a dar la mano este fin de semana en Vigo. Semen Up, Xoel López y El Arrebato pondrán el ritmo en la ciudad olívica y los motores rugirán y ensordecerán a miles de vecinos y vecinas desde el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi).

Además, mientras los de Giráldez buscan retomar sensaciones y vencer al Villarreal, una invasión celeste llegará al estadio Abanca Balaídos. Quien no tenga entrada para El Arrebato o no le guste el motor o correr, siempre dispondrá de la danza y el teatro para disfrutar del fin de semana.

Jueves 23 de abril

Xoel López, cabeza de cartel del Río Verbena Fest de Pontevedra Cedida

Aunque el fin de semana viene cargado de actividades, poco más podrán hacer que sobrevivir a la resaca del Barcelona - Celta y a una nueva jornada laboral. Ahora bien, el FNAC de Vigo acogerá una de las actuaciones estrella del fin de semana.

Xoel López presentará su nuevo disco, titulado Oniria Popular, en la tienda ubicada en el Centro Comercial Vialia a partir de las 19:00 horas. El artista coruñés firmará copias de su nuevo trabajo y sorprenderá a sus fans con una actuación en directo, en la que tocará algunas de las canciones de este álbum que apareció "sin perseguirlo, como el buen amor".

El enigma de otro mundo Café Uf

A la vez, a partir de las 19:00 horas, una de las mecas culturales de la ciudad organiza una cita ineludible. El 23 de abril el Café Uf organiza 'El enigma de otro mundo'. Se trata de una experiencia de juego en vivo, inspirada en la mítica película The Thing. El local invita a los participantes a sumergirse en una historia de supervivencia, desconfianza y decisiones límite en un "entorno extremo". La entrada cuesta 10 euros por persona.

Viernes 24 de abril

El Arrebato Ataquilla

La música será una de las grandes protagonistas de este fin de semana. El Teatro Afundación de Vigo acoge este viernes 24 de abril uno de los conciertos más especiales del mes. A las 20:30 horas, El Arrebato llenará de música el escenario olívico con un espectáculo que celebra el presente y la "capacidad de encontrar la belleza en lo impredecible". Entradas aún a la venta en Ataquilla.

Los amantes del rock también tendrán su espacio. White Coven pondrá a bailar a la Sala Supersonic a partir de las 21:00 horas de este viernes 24 de abril. Entre temas propios de un cuidado estilo de las décadas de los 60 y 70, la banda fundada en Zaragoza también cuenta con algunas de las covers más icónicas del género.

La Galiexpo Motor Show vuelve a Vigo Galiexpo Motor Show

Los vigueses no sólo escucharán música, sino también el rugido de los motores. Desde el viernes 24 de abril hasta el domingo 26 de abril, se celebrará en el Ifevi la XVIII edición del Galiexpo Motor Show. Las entradas siguen a la venta en la web del evento.

Durante todo el fin de semana, se podrá disfrutar de uno de los eventos más fascinantes y brillantes del calendario cultural: Minervigo. La feria de minerales, fósiles y gemas vuelve al Tinglado del Puerto de Vigo con más de 15.000 variedades de piezas procedentes de todo el mundo.

No muy lejos de la ciudad olívica, se vivirá una de las fiestas populares con mayor tradición de la comarca de A Paradanta. Del viernes 24 al domingo 26 de abril, la Festa da Lamprea de Arbo (Pontevedra) llenará los estómagos de centenares de personas.

Sábado 25 de abril

Cartel de Semen Up Smen Up

Vigo volverá a los años 80 este sábado 25 de abril. Una de las bandas más recordadas de la movida viguesa volverá a reunirse sobre los escenarios para celebrar su 40 aniversario. Semen Up regresa con su formación original al Teatro Afundación, un concierto que comenzará a las 20:30 horas.

Durante la actuación, el público podrá volver a escuchar en directo algunos de los temas más emblemáticos del grupo, como Lo estás haciendo muy bien, su mayor éxito, o Bendita Seas, canciones que marcaron a toda una generación y siguen formando parte de la memoria colectiva.

Cartel Vigo Dance Festival 2026 Concello de Vigo

La II Edición del Vigo Dance Festival se celebrará los días 25 y 26 de abril en el Auditorio Mar de Vigo. Este evento organizado por el Concello de Vigo regresa tras el éxito de la primera edición de noviembre y con el objetivo de seguir impulsando la danza como expresión artística y punto de encuentro de la ciudad.

Además, la parroquia de Angoares, en Ponteareas (Pontevedra), celebrará desde el sábado 25 al lunes 27 de abril su Fiesta de San Bieito de Palermo 2026. Actos litúrgicos y grandes verbenas que disfrutar tras llenar el estómago en la Festa da Lamprea de Arbo.

Domingo 26 de abril

Invasión celeste Celta

El domingo será el día del deporte en la ciudad olívica. La IX Carreira Popular Invasión Celeste volverá a teñir de los colores del Celta las calles de Vigo. El evento conjuga solidaridad, deporte y familia en una prueba con diferentes distancias y modalidades, según los participantes: 50 metros, 1 kilómetro, 5 kilómetros y 10 kilómetros.

A las 10:00 horas partirán las carreras de 5 y 10 kilómetros de la calle Príncipe, a la altura de ASede y con meta en el estadio de Balaídos. El templo celeste también será el inicio y el final de las pruebas de 1 kilómetro y 50 metros. A las 12:30 horas se llevará a cabo la entrega de trofeos en las mismas instalaciones deportivas.

Centenares de vigueses gastarán todas sus energías durante la Invasión Celeste, pero podrán retomarlas no muy lejos de Balaídos. La Comisión de Festas de San Xoán de Freixo ha organizado este domingo 26 de abril su tradicional Festa do Churrasco, que comenzará a las 12:00 horas con una animada sesión vermú. El menú completo se servirá a partir de las 14:00 horas y costará 25 euros.