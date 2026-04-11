Ni en Sevilla ni en el sur: la Feria de Abril más grande se celebra en Madrid con DJs, flamenco y 12 horas de fiesta

Más de 12 horas de música, gastronomía y ambiente andaluz en un evento que mezcla tradición y fiesta en un mismo recinto.

La Feria de Abril ya no es solo cosa de Sevilla. Madrid vuelve a convertirse en epicentro del planazo más esperado de la primavera con una edición que promete ir mucho más allá de lo habitual.

El próximo 18 de abril, el Autocine Madrid acogerá una nueva edición de la Feria de Abril by Rita’s, una cita que regresa por sexto año consecutivo y que, en esta ocasión, lo hace con su propuesta más ambiciosa hasta la fecha.

Durante más de 12 horas seguidas, el recinto se transformará en un espacio donde tradición y fiesta conviven sin límites. Desde el mediodía hasta la madrugada, los asistentes podrán vivir una experiencia completa que mezcla flamenco, gastronomía, música en directo y sesiones de DJs.

La clave de esta edición está en su formato. Lejos de ser una feria convencional, la organización ha diseñado un evento dividido en dos grandes espacios que permiten disfrutar de dos ambientes totalmente diferentes en un mismo día.

Uno de ellos apuesta por la esencia más tradicional, mientras que el otro eleva el concepto hacia una experiencia más festivalera. Todo ello sin perder la identidad andaluza que define a este tipo de celebraciones.

Una feria con esencia andaluza y espíritu castizo

El espacio exterior será el encargado de transportar a los asistentes directamente al corazón de la Feria de Sevilla. Aquí, la propuesta gira en torno a la tradición, con espectáculos de flamenco en directo y un ambiente cuidado al detalle.

No faltarán los concursos de sevillanas, la música en vivo ni las casetas donde disfrutar de clásicos como el rebujito o las tapas. También habrá un espectáculo de danza ecuestre que refuerza ese vínculo con la cultura andaluza.

Feria de abril en el Rita's. Rita's

La ambientación será clave. Desde la portada ferial hasta el encendido de luces, todo está pensado para recrear ese ambiente tan reconocible que cada año atrae a miles de personas al sur de España.

Además, se han incorporado experiencias complementarias como el lanzamiento de claveles o casetas temáticas con photocalls y actividades especiales, que aportan un toque más dinámico y visual al evento.

La gastronomía será otro de los pilares. Habrá espacios dedicados a la comida tradicional, con propuestas que van desde platos típicos hasta cortadores de jamón en directo, lo que convierte la jornada en una experiencia también culinaria.

DJs, conciertos y una gran caseta indoor para la fiesta

La gran novedad de esta edición está en el interior. Bajo el nombre de The Lenovo GARAGE, nace un espacio cubierto que se convierte en la caseta principal del evento y que redefine el concepto de feria.

Aquí es donde entra en juego la parte más festiva. Este espacio acogerá conciertos, actuaciones y sesiones de DJs con una producción más cercana a la de un festival que a la de una feria tradicional.

Entre los nombres destacados está el de DJ Nano, uno de los DJs más conocidos del panorama nacional, que será uno de los encargados de poner ritmo a la jornada.

A esto se suma la actuación especial de Siempre Así, un grupo muy vinculado al espíritu de la Feria de Abril, lo que refuerza ese equilibrio entre tradición y modernidad.

Este nuevo espacio responde a la necesidad de crecer. La feria ha ido ganando popularidad en los últimos años hasta el punto de necesitar una estructura más amplia para acoger a todos los asistentes.

El resultado es una experiencia más completa, donde el visitante puede elegir en cada momento qué tipo de ambiente le apetece: una feria más clásica o una fiesta con un enfoque más contemporáneo.

Una fiesta de más de 12 horas seguidas. Rita's

En cuanto a las entradas, existen varias opciones. La entrada general permite el acceso al recinto, aunque funciona por tramos de precio que van aumentando a medida que se agotan.

Por otro lado, la entrada VIP incluye ventajas adicionales como acceso a caseta compartida, consumiciones durante un horario concreto y zona reservada dentro del espacio interior.

El evento también está pensado para facilitar la experiencia del asistente. El recinto cuenta con aparcamiento amplio, zona petfriendly y espacios adaptados para diferentes públicos.

Eso sí, hay algunas normas importantes. No se permite salir y volver a entrar al recinto, ni introducir comida o bebida del exterior. Además, el aforo es limitado, por lo que hacerse con una entrada con antelación es clave.

La cita arrancará a las 12:30 del sábado 18 de abril y se alargará hasta la 01:00 de la madrugada. Más de medio día de música, baile y ambiente ferial en un mismo espacio.

Madrid demuestra así que también sabe celebrar la Feria de Abril a lo grande. Una versión propia, más híbrida y adaptada al ritmo de la ciudad, pero sin perder la esencia que la hace única.

Para quienes buscan un plan diferente, completo y con ese punto festivo que marca el inicio del buen tiempo, esta cita se perfila como uno de los eventos imprescindibles del mes.