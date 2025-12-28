Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, domingo 28 de diciembre, por la Navidad 2025

El último domingo del mes llega cargado de propuestas dentro de la programación de Navidad de 2025 de Santiago de Compostela donde los talleres y la música serán los grandes protagonistas durante la jornada de hoy.

De igual modo, se podrá seguir visitando los talleres navideños repartidos por toda la ciudad, de las actividades y juego de la carpa Alameda en Xogo o de las miles de luces que adornan las calles de la capital gallega.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Talleres

El Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde acogerá el taller Árbore empapelada, a las 12:00 horas y dirigido a menores de 4 años con el acompañamiento de una persona adulta.

Más tarde, a las 18:00 horas, será el escenario para la celebración del taller Bonecos de bóla.

Carpa Roxa

Un domingo más, vuelve a la Carpa Roxa, de la Praza Roxa, Eh!...Domingo, a las 18:00 horas, que llenará de música y baile este domingo.

Hoy toca disfrutar de Discoteca de señoras...e señores tamén! de la mano de Marta Alonso y Camille con un espectáculo, fiesta y sesión de danza participativa que no dejará indiferente a nadie.

Concierto de Año Nuevo

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia será el escenario para celebrar el Gran concierto de Año Nuevo con la Strauss Festival Orchestra, a las 19:00 horas, con un elegante repertorio que incluye los valses y polcas más célebres de Johann Strauss: Napoleón, Fiesta de las flores, El vals del emperador, Champagne, El bello Danubio azul o la inconfundible Marcha Radetzky.



Más de cinco millones de espectadores en escenarios míticos como el Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam o el Teatro Real de Madrid confirman el enorme éxito de este concierto imprescindible que ahora Compostela tiene la oportunidad de verlo.

Las entradas están disponibles en palaciosantiago.com.

Concierto de De Vacas

De Vacas celebra su 10º aniversario con el espectáculo Vacanal Sinfónica en el Auditorio de Galicia, a las 20:30 horas.

Inés Salvado, Paula Romero, Faia Díaz y Guillerme Fernández presentan una propuesta de gran formato que revisa la historia musical de la banda en una clave operística y sinfónica creada para la ocasión.

El concierto contará con arreglos y dirección musical del compositor Lucas Rei, la participación del Coro da Ra, una orquesta creada específicamente para este proyecto y una puesta en escena a cargo de As dúas e punto.

Las entradas están disponibles en compostelacultura.gal.