El truco del país más feliz del mundo para darse a conocer: así puedes viajar a él sin gastar un solo euro

¿Saben cuál es el país más feliz del mundo? Como ya sucedió en el año 2023, Finlandia ha vuelto a ser elegido como el estado más dichoso del planeta. Sin embargo, se trata de un destino que no es del todo conocido en España, a pesar de que en los últimos años se ha ido poniendo cada vez más de moda.

Madrid y Helsinki están separados por unos 2.950 kilómetros. Un vuelo entre estas dos ciudades dura algo más de 4 horas. Sin embargo, históricamente no ha sido un destino en el que los españoles hayan puesto sus ojos, ya que tradicionalmente se buscan destinos más asociados con el calor y las playas. No obstante, muchas personas no saben que Finlandia en verano ofrece un clima de en torno a los 25 grados con días con más de 20 horas de luz.

Ahora, para que Finlandia siga ganando en popularidad, varias asociaciones del país han puesto en marcha una potente e interesante iniciativa. Se trata de abrir la posibilidad de visitar de forma gratuita el país para así poder conocerlo. Y de esta forma, que estas personas puedan descubrir el secreto de la felicidad.

¿Cómo podemos viajar gratis a Finlandia?

Finlandia se puede visitar de forma gratuita dentro de un impresionante programa que tiene el objetivo de dar a conocer el país a todos aquellos que no lo hayan podido visitar nunca. Esta iniciativa parte desde dos organizaciones como son IHelsinki Partners y Visit Finland, dos instituciones que trabajan con el ministerio de Turismo del país para promocionarlo.

Esta iniciativa se llama Helsinki Happiness Hacks, Trucos de felicidad de Helsinki, y se llevará a cabo desde el 10 de junio hasta el 14 de ese mismo mes. No obstante, los afortunados que consigan ser seleccionados para viajar gratis hasta Finlandia lo harán en realidad un día antes, el 9 de junio.

Para poder viajar gratis a Finlandia habrá que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es participar en el evento que ambas instituciones organizan siguiendo las instrucciones que se muestran en su página web. Lo primero que habrá que hacer es grabar un vídeo explicando cuál es su truco para ser feliz y por qué debería viajar hasta Finlandia. Este vídeo tendrá que ser compartido en redes sociales para multiplicar su alcance.

En esta iniciativa no pueden participar personas menores de 18 años y es obligatorio tener el perfil de redes sociales abierto. Al subir el vídeo, habrá que etiquetar tanto a IHelsinki Partners como a Visit Finland. Y después, será turno para rellenar el formulario.

Una aurora boreal en Finlandia

Las personas que consigan ser seleccionadas para este espectacular viaje totalmente gratis se podrán alojar en el Hotel St George de Helsinki con todos los gastos cubiertos por las empresas organizadoras. Además, se puede acudir al viaje tanto solo como con la pareja, familiar o algún amigo. Estas dos empresas han transmitido que el perfil de las personas que irán al viaje será el de individuos muy extrovertidos con gran interés en conocer el país, la cultura y su modo de vida.

Por último, al tratarse de un evento totalmente turístico y de promoción, estas personas tendrán que permitir que se les grabe disfrutando de las maravillas de Finlandia. También se valorará para las personas seleccionadas que tengan algún conocimiento de inglés para que les facilite su movimiento por el país y así aprovechar más su experiencia.