Estos son los hábitos que deben seguir tus hijos para sacar mejores notas: lo dicen expertos de Harvard

El informe PISA ha desvelado que los alumnos españoles de entre 15 y 16 años han ido obteniendo progresivamente con el paso de los años peores resultados académicos. Concretamente, lo han hecho en tres materias: Matemáticas, Lectura y Ciencias. En comparación con los resultados que han obtenido otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE), España se sitúa en el puesto 23 de 42 en Matemáticas, en el puesto 24 de 42 en Lectura y en el puesto 24 de 42 en Ciencias.

El final del año y las Navidades traen consigo el final del primer trimestre en los colegios españoles. Los más pequeños tendrán vacaciones desde el próximo día 22 de diciembre y no se incorporarán a las aulas hasta el día 8 de enero. Sin embargo, antes de disfrutar del descanso y las fiestas navideñas, los escolares deberán superar los temidos exámenes de final de trimestre, donde se la juegan de cara a los resultados que obtendrán durante todo el año.

Muchos estudiantes ya tienen controlada su rutina de estudio. Sin embargo, hay muchos padres que todavía intentan lograr que sus hijos se habitúen a una serie de hábitos para lograr los mejores resultados académicos. Con el objetivo de facilitarles el trabajo y conseguir que los más pequeños estudien más y saquen mejores, un grupo de psicólogos han revelado cuáles son las mejores técnicas para afrontar un examen.

Concretamente, el estudio lo han realizado los psicólogos Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel (Universidad de Washington) y Peter C. Brown (Universidad de Harvard). A través de la publicación del libro Make It Stick: the Science of Successful Learning, este grupo ha revelado cuáles son los pasos que deben seguir los alumnos para conseguir obtener los mejores resultados académicos.

En el texto, los expertos aseguran que uno de los fallos más comunes es que los estudiantes suelen utilizar una serie de técnicas que son ineficaces, sobre todo cuando tienen el objetivo de aprender algo a largo plazo para recurrir a ello cuando sea necesario.

"Muchas técnicas de estudio populares se basan en muchas relecturas y repasos repetitivos en un intento de forzar el material nuevo en la memoria. Lo que realmente importa cuando se trata de hacer uso de nuevos conocimientos es su capacidad para recuperarlos cuando los necesite", aseguran.

Pero, ¿qué rutina deben seguir tus hijos para estudiar bien y sacar mejores notas en sus exámenes? A lo largo de la historia, han sido muchos los consejos que se han dado a los padres para lograr que sus hijos no suspendan los exámenes y se habitúen a unas técnicas de estudio idóneas. Sin embargo, en muchos casos, los progenitores no han logrado sus objetivos.

Las claves, según Harvard, para que tu hijo saque mejores notas

Los psicólogos que han realizado el estudio aseguran que, para sacar buenas notas y estudiar más y mejor, los más pequeños deben seguir un total de ocho principios que son básicos a la hora de estudiar. En primer lugar, uno de los aspectos más importantes es el descanso. Tal y como aseguran, no hay que poner más carga de trabajo a los pequeños, sino que hay que buscar momentos de descanso para ayudar al cerebro a almacenar mejor la información.

El segundo aspecto clave que destacan en el informe es el hecho de estimular a los pequeños. Y es que través de los estímulos se consigue ejercitar la mente y estimular las conexiones neuronales. Muy ligado con esto se encuentra el tercer consejo que lanzan los expertos: retomar la escritura a mano. Tal y como aseguran, la escritura manual es muy positiva para que los más pequeños consigan retener mejor la información y puedan entender los contenidos en profundidad.

En cuanto a las técnicas de estudio, los expertos revelan en el estudio que uno de los aspectos clave es el estudio en voz alta. De este modo, los más pequeños consiguen estimular la memoria y facilitar el recuerdo de los conceptos que estudian.

El quinto y el sexto consejo que lanzan los investigadores en el estudio están muy relacionados: cambiar y alternar. En este sentido, los expertos creen que una de las técnicas de estudio más eficaz es la de leer en profundidad, aunque dejando tiempo de después para que los más pequeños no se saturen. Durante este tiempo, tal y como indican, es importante que se cambie de materia.

El séptimo punto en el que inciden los expertos es el de la variación. Según detallan en el estudio, es importante que los más pequeños utilicen diferentes técnicas de estudio. El objetivo no es otro que estos puedan conectar de la mejor forma posible todos los contenidos y mejorar su capacidad de análisis.

Por último, aunque no menos importante, los expertos recomiendan también que los más pequeños introduzcan el juego en el estudio. Si los alumnos conciben el estudio como algo negativo, este resultará poco entretenido para ellos. Sin embargo, si estos se utilizan de vez en cuando para estudiar las materias, será mucho más sencillo para ellos captar la información y, además, mejorará sus conexiones cerebrales y el aprendizaje.

