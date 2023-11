¿Sabías que llevas toda la vida abriendo mal el paraguas?

La llegada del otoño este año ha traído consigo varias borrascas de gran intensidad que han provocado lluvias y vientos fuertes. Esto ha hecho que los paraguas hayan sido protagonistas y, también, un complemento más para nuestros outfits.

Todo el mundo sabe que sirven para no mojarse cuando llueve, pero seguramente la gran mayoría no sepa que existen "normas" de uso o un protocolo. No son más que pequeños detalles hacia quienes tenemos alrededor.

Normas de uso

Hablar de cómo se abre un paraguas, dónde hay que llevarlo en caso de estar cerrado y cómo llevarlo cuando lo abrimos puede parecer algo obvio para muchos. Pero lo cierto es que mucha gente no conoce las particularidades de la utilización de estos objetos.

Tal y como se cuenta en el vídeo, el paraguas, cuando está cerrado, se lleva en la mano no dominante. De esta manera, tendremos la otra libre en caso de, por ejemplo, tener que saludar a alguien. Además, se llevará hacia abajo, en el antebrazo, y no al hombro. Podría llevarse como bastón, aunque no es aconsejable, pero siempre pegado al cuerpo. No se debe zarandear ni jugar con él.

Antes de abrir el paraguas tendremos que mirar si tenemos a alguien alrededor para no molestar. Cuando veamos que no vamos a estorbar a nadie, abriremos el paraguas hacia abajo, no hacia arriba ni a media altura. Algo fundamental al llevarlo abierto es no tapar nuestro campo de visión, tenemos que ver el perímetro, ya que podríamos chocarnos con una persona o un objeto. En caso de ir acompañados por una persona y que solamente haya un paraguas, quien sea más alto deberá sujetarlo.

Si vamos paseando por la calle y nos cruzamos con alguien, tendremos que tener cuidado con las varillas. Para ello, quien sea más alto deberá levantar el paraguas y dejar pasar a la otra persona por debajo de él. Del mismo modo, si vamos paseando pegados a la pared y viene alguien de frente sin paraguas, es esencial cederle el sitio para que se moje lo menos posible.

Otra de las normas de uso es que hay que cerrarlo siempre antes de entrar en espacios cerrados, nunca cuando ya estás dentro. Y para evitar mojar el lugar podemos sacudirlo para que caiga el agua antes de entrar. Antes de hacerlo debemos fijarnos si tenemos personas alrededor.

Tal y como decíamos al principio, estas normas de uso de los paraguas se pueden considerar pequeños detalles que se tienen con el resto. Si pones en práctica este "protocolo", es posible que más de una persona te lo agradezca.

