Desmintiendo mitos con expertos: "Saltarse comidas ayuda a perder peso" y otras afirmaciones recurrentes

El pan engorda y la pasta también: "El pan es uno de los alimentos más demonizados cuando se habla de dietas adelgazantes. Sin embargo, no tiene sentido eliminarlo de los menús diarios, aunque es recomendable ajustar la cantidad según nuestras necesidades, es decir, si somos personas activas o sedentarias, por ejemplo. Además, si elegimos un pan cuyo porcentaje de harina integral sea elevado, superior a un 80%, será una opción más saludable que nos saciará más y tendrá mayor valor nutricional", aseguran los expertos de Sanitas.

El orden de ingestión de los alimentos no importa: "El orden en el que ingerimos los alimentos afecta a la respuesta metabólica y la glucosa en sangre. Empieza siempre por las verduras, una buena ensalada de verdura fresca como primer plato siempre es una buena opción. Continúa con la parte proteica de la comida y, por último, el hidrato de carbono (arroz, patata, quinoa, legumbres.).. Si sigues este orden, la fibra y las proteínas harán que el pico de glucosa provocado por los hidratos de carbono sea más estable. Mantener la glucosa estable a lo largo del día hará que controles más el hambre", aseguran desde Enea clinic.