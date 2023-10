El regreso al 'médico de familia' en la salud: vuelven las citas con tu doctor de confianza

La pandemia supuso para la medicina un punto de inflexión en la aceleración de la digitalización para conseguir llegar a más personas, invertir más en algunas acciones y darle más importancia a muchas otras. Todas con un único fin: el bienestar de los pacientes.

Ya son muchos hospitales los que han optado por una salud digital, de la mano de consultas telefónicas, pedir cita por una aplicación o, incluso, solicitar la admisión sin tener que pasar por el mostrador.

Con el objetivo de garantizar el mismo nivel de servicio a distancia, la salud se ha visto obligada a evolucionar en muchos aspectos, adaptando los procesos y transformándolos para mantener la confianza de los pacientes y la atención de calidad que se ofrece con los servicios presenciales.

Cuando acudimos a consulta, la variedad de profesionales que hay en el centro médico hace que en cada cita, nos atienda uno diferente. En muchas ocasiones, este cambio no influye en la persona, sin embargo, en otros, puede resultar hasta perjudicial.

Esta alteración en el médico de cabecera puede suponer que no conozca tu caso por completo y termine en una serie de desastres: que te recete medicamentos que ya has probado, que no conozca al completo tu caso y se salte procedimientos o, que al paciente se le olvide resaltar aspectos que para ellos pueden ser relevantes.

Todos estos conceptos terminan desembocando en una falta de desconfianza, que hace que las personas dejen de acudir al médico o salgan de la consulta como si nunca hubiesen acudido a una.

En esta ocasión, más que evolucionar, hace falta regresar. Volver a los tiempos donde el médico de familia, tal y como su nombre indica, se hacía cargo de todos los componentes de la familia y no hacía falta resaltar por qué acudías a consulta porque él ya lo sabía.

Para esta situación, la compañía DKV ha puesto a disposición de sus pacientes el primer seguro de salud digital, el cual permite al asegurado elegir un médico de cabecera "con nombre y apellidos", para que sea el encargado de llevar día a día el estado de su salud.

Una póliza pionera

En esta evolución hay innovaciones que verdaderamente aportan diferentes beneficios a los pacientes y en muchas ocasiones, son la primera opción de muchos de ellos, como es el caso de las consultas online.

La salud digital posee muchos beneficios, uno de ellos es la tranquilidad de poder estar al tanto de tu bienestar sin tener que salir de casa, ya sea porque no tienes fuerzas o porque no quieres desplazarte hasta el hospital.

Sin embargo, todavía hay muchas personas que prefieren una consulta presencial, priorizan la cercanía y les proporciona más seguridad el ir a un centro médico. Como solución a ambos casos, DKV ha aunado lo mejor de lo presencial y lo digital en un mismo producto.

El paciente, una vez escoja al médico de cabecera que más se ajuste a sus necesidades, podrá tener la seguridad de que el profesional estará encargado de la gestión del bienestar del asegurado de manera proactiva.

DKV busca ese regreso a los médicos de antes, cuando las personas creaban un vínculo de confianza con su médico de familia, quien estaba al tanto de todos sus contratiempos y sabía de primera mano qué soluciones ofrecer.

Con este nuevo seguro denominado Personal Doctor, el paciente podrá gozar de un trato personalizado, con la conciencia tranquila de saber que el profesional conoce su caso y sabrá reconocer cualquier alteración.

Recuperar la confianza

Son muchas las personas que ya no confían en los centros de salud, que tienen que esperar durante meses para conseguir una revisión. Con este nuevo seguro digital, DKV busca romper las barreras de desconfianza y conseguir que los pacientes se sientan más cercanos a los profesionales.

Personal Doctor está disponible a nivel nacional y aborda tanto la vida médica presente como la prevención y promoción de hábitos saludables. Durante todas las consultas, sean mediante chat, llamada o videollamada, el asegurado será atendido por el médico que ha seleccionado.

El profesional será quien derive al paciente a pruebas presenciales con especialistas, siempre que sea necesario, o la realización de pruebas diagnósticas con todo incluido en el precio de la póliza.

Dentro de estas pólizas, se podrán encontrar dos seguros completos digitales con cobertura presencial: Personal Doctor —sin hospitalización— y Personal Doctor Premium —con hospitalización— para que el asegurado pueda escoger aquel que más se adapte a sus necesidades.

