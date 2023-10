Así es el revolucionario método japonés que te ayudará a adelgazar si lo practicas 5 minutos al día

En nuestra ajetreada rutina, la falta de tiempo puede hacer que descuidemos la actividad física, impidiéndonos aprovechar los beneficios que esta nos aporta en salud y apariencia. Sin embargo, dedicar los mismos minutos que (prácticamente) dura una canción a hacer ejercicio puede ser suficiente para conseguir una figura estilizada. Al menos, así lo propone el método Sakuma, una sencilla rutina deportiva que llega desde Japón, país reconocido por el bienestar y la excelente salud física de sus habitantes.

Este método llega desde el país nipón con una sencilla rutina de ejercicios desarrollada por Kenichi Sakuma, entrenador personal al que hoy se le considera uno de los reyes del universo del fitness. Su método de entrenamiento, así como los libros en los que explica cómo llevarlo a cabo, han conquistado a celebridades, actores y top models internacionales. Pero... ¿Qué tiene de especial?

Este método aboga por la filosofía del menos es más aplicada al entrenamiento. Para ponerlo en práctica, solo hacen falta 5 minutos de ejercicio en los que actuaremos especialmente en la musculatura abdominal y la zona del torso, además de lograr efectos notorios a largo plazo en la mejora del metabolismo basal (la velocidad a la que el cuerpo utiliza energía para llevar a cabo sus funciones vitales en reposo).

Lo particular de la técnica es que se centra en corregir aquellos malos hábitos posturales que nuestro cuerpo ha desarrollado con el tiempo, y que no nos permiten conseguir todos los beneficios que podría ofrecernos nuestra rutina de ejercicios habitual. Estas posturas, según el apasionado del fitness, no solo causan dolor y malestar, sino que también obstaculizan la pérdida de grasa.

Sobre su impulsor Kenichi Sakuma estudió Educación Física en la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento de Colorado (NSCA) y es entrenador personal. Ha sido entrenador personal en el célebre concurso de belleza Miss Internacional y propietario de los gimnasios CharmBody, con sede en diversas ciudades de Japón, pero también en Los Ángeles, Singapur y Shanghái.

Los ejercicios del método Sakuma trabajan para alinear las articulaciones en un ángulo perpendicular al suelo, corrigiendo la postura corporal (especialmente en la pelvis). Estos movimientos enseñan a trabajar el torso de manera eficaz, y permiten quemar grasas al usar músculos que generalmente quedan en un segundo plano al hacer ejercicio.

Además de promover la pérdida de peso, el entrenador nipón también asocia su rutina de ejercicios con la eliminación de dolores comunes como las jaquecas o las dolencias lumbares.

Los ejercicios clave

En las dos primeras semanas, se recomienda realizar los ejercicios diariamente, mientras que a partir de la tercera semana pueden empezar a intercalarse días de descanso.

Paso 1: El primer ejercicio estimula los músculos respiratorios, así como los de la parte superior de la cadera, la parte interior de los muslos y aquellos que rodean la pelvis. Para ponerlo en práctica debes tumbarte boca abajo. A continuación, deberás levantar la parte superior del torso y de las piernas, manteniendo la espalda curvada durante 10 segundos, al tiempo que empujas las piernas una contra la otra.

Después, cruza los pies y mantén la posición durante 10 segundos mientras empujas con las piernas hacia fuera. Estos movimientos deberás repetirlos tres veces, y, si te resultan demasiado difíciles, puedes adaptar este paso sin levantar los brazos.

Paso 2: Este ejercicio sirve para tonificar la cintura reduciendo su volumen en apenas unos segundos. Su ejecución es algo más sencilla que la del anterior: solo tendrás que tumbarte boca arriba con las rodillas flexionadas. Después, debes curvar la cintura de forma que esta no roce el suelo. Por último, mientras respiras, mete el vientre hacia dentro y mantén esa posición durante 60 segundos divididos en tres repeticiones.

Paso 3: Para aumentar la firmeza del pecho, el método propone en su lista de ejercicios uno que ni siquiera requiere estar de pie. Tendrás que sentarte en una silla y agarrarte de los codos con las manos opuestas, a la altura de la cabeza. La guía de Sakuma recomienda mantener la postura durante 5 segundos y hacer 10 repeticiones.

Paso 4: Con este ejercicio podrás conseguir unos glúteos más tonificados y libres de celulitis. Para ejecutarlo, tendrás que tumbarte boca abajo y cruzar los tobillos separando las rodillas. A continuación, levanta las piernas del suelo todo lo que puedas y mantén la postura por 10 segundos haciendo entre 3 y 6 repeticiones.

El método Sakuma lleva años dando la vuelta al mundo con unas promesas de éxito en apenas dos semanas que, en cualquier caso, deben ir acompañadas de una alimentación saludable.

La guía de ejercicios del entrenador defiende la importancia de no saltarse el desayuno, una de las comidas más importantes del día según múltiples investigaciones. Además, para ganar músculo propone la ingesta diaria de 1,5 gramos de proteína por cada kilo de peso, algo que también ha sido recomendado por estudios como el publicado el año pasado en Sports Medicine Open.

Además de esto, el método Sakuma incluye otras recomendaciones básicas como mantener una correcta higiene del suelo, hidratarse adecuadamente y prescindir de malos hábitos como el alcohol o el sedentarismo para lograr los mejores resultados.

