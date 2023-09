Nunca hagas esto si quieres comer sushi como un verdadero japonés

El sushi es una delicia a la que pocos se pueden resistir. Pero ¿sabes comerlo de la manera correcta? Con la ayuda de las cuentas y de las recomendaciones de los creadores digitales Sachi Tanaka y Let's ask Shogo hemos recopilado esas cinco cosas que nunca deberías hacer a la hora de comer sushi, especialmente si lo haces en Japón.

1. Nada de dos bocados

El sushi se come del tirón. Según el youtuber Shogo, de Let's ask Shogo, "parte de la experiencia de comer sushi está en su apariencia, pero también en la relación entre el comensal y quien cocina". Para los japoneses, "destruir el sushi antes de comerlo es una falta de respeto".

Por eso, insisten tanto Tanaka como él, siempre hay que comérselo de un bocado. Eso sí, matiza, Shogo, "si es muy grande para ti, siempre puedes pedir que te den un corte más pequeño de pescado o que te pongan menos cantidad de arroz".

2. No mojes el arroz

Hay tres razones que, según Shogo, convierten eso de embadurnar el arroz en soja un completo tabú en Japón, su país de origen. La primera es que, sin querer, puedes poner demasiada soja en el sushi y estropearlo.

Pero es que también te arriesgas a que el arroz se desmorone antes de llevártelo a la boca. O, incluso, que miguitas de arroz acaben nadando en el cuenco de la soja.

El nativo de Kyoto recomienda, para solo mojar el pescado, "primero darle la vuelta a la pieza de sushi en el propio plato para, luego, cogerlo con los palillos y mojarlo en la soja". Además, Shogo aconseja "no pasarse con la soja" pues "puede cambiar el sabor del sushi".

3. No mezcles el wasabi en la soja

El wasabi, explica Tanaka en su Instagram, nunca se mezcla con la soja; algo que estamos muy acostumbrados a ver. En cambio, se puede colocar un poquito encima del pescado para potenciar su sabor.

Algo similar ocurre con el jengibre encurtido o gari: no lo comas con el sushi, pues matarás por completo su sabor. El gari se usa para limpiar el paladar y evitar mezclar sabores en la boca. Toma un pedazo entre pieza y pieza para disfrutar de los diferentes sabores del sushi.

4. No uses tenedor ni claves los palillos

"Aunque no sepas usar palillos, no uses tenedor", indica Tanaka. Y recomienda que, en ese caso, uses las manos. Para ello, recuerda, tienes el oshibori u otefuki, una toalla de mano húmeda, fría o caliente, que se ofrece en los restaurantes y salones de té en Japón.

Tampoco claves los palillos en el arroz o cualquier otro alimento. Según cuenta Shogo en su canal de YouTube, "ese acto da la impresión de que no sabes comer y de que eres una persona inmadura". Además, una vez más, "es una forma de destruir la comida antes de tomarla y se considera una falta de respeto para con quien la haya cocinado".

Pero no solo eso: el gesto de clavar los palillos en el arroz también se considera una llamada a la mala suerte. Y es que en Japón, durante los funerales, se deja un bol de arroz con unos palillos clavados como ofrenda a los muertos.

5. No separes el arroz del pescado

Shogo explica que, incluso entre los propios japoneses, cada vez hay una tendencia mayor a comerse solo el pescado y dejar el arroz en el plato para "comer menos calorías". Esto, sin embargo, recuerda que es "algo irrespetuoso para con el chef". E insiste: "Siempre hay que comerse el arroz y el pescado junto", porque si no quieres arroz, "para eso puedes pedir sashimi" y evitar ofender a nadie.

