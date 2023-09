Estas son las mejores canciones del verano en España según Spotify y TikTok

Como cada año, no falta el ranking de las canciones más escuchadas del verano. En este 2023, ha sido el artista canario Quevedo el que ha logrado, por segundo año consecutivo, ser el cantante más oído del verano en España.

Un éxito que ha repetido con su canción Columbia siendo el tema más escuchado entre el 29 de mayo y el 21 de agosto, según datos de Spotify. Este tema que salió publicado el pasado 7 de julio, ha conseguido permanecer número uno durante siete semanas.

Quevedo se posiciona como el artista con más apariciones en el 'top 20' de las canciones del verano, ya que figura con cuatro canciones. Tras el éxito de Columbia, el segundo tema más escuchado del verano en España ha sido LALA, de Myke Towers.

La plataforma TikTok también ha elegido las canciones más populares de los meses estivales. De hecho el hashtag #SongOfTheSummer alcanza ya los más de cinco mil millones de visualizaciones, demostrando que el concepto de canción del verano sigue muy presente y que los usuarios de la misma siguen deseando conocer cuál ha sido la favorita.

La plataforma destaca que este verano los mayores éxitos en nuestro país, han sido: LALA, de Myke Towers (@myketowersmtyk), Flow Violento Remix, de YoSoyPlex (@yosoyplexx) & Ruven (@ruvenvv), y Pasarela, de Daddy Yankee (@daddyyankee), han sido los que más han hecho vibrar a la comunidad y se han convertido en las canciones que más se han usado en los videos creados por los usuarios en España.

La lista también se completa con los últimos hits de Shakira (@shakira), Karol G (@karolg) y Quevedo (@quevedoyouknow), entre otros.

Y es que, en TikTok los usuarios no solo escuchan música, sino que forman parte de ella, le dan un nuevo significado a través del vídeo creativo, y conectan con sus artistas favoritos.

La plataforma asegura que también disfrutando de los grandes éxitos de todas las épocas como Raphael, U2 o JBalvin.

En palabras de Paul Hourican, director global de contenidos musicales y asociaciones de TikTok, "no se puede predecir cuál va a ser la canción del verano de TikTok y esa es la belleza de la plataforma. Ha sido otro verano de descubrimiento con nuestra comunidad de la mano de una mezcla diversa de géneros, artistas y sonidos. Mae Stephens es una fantástica nueva artista, con una asombrosa historia de éxito, cuya música ha viajado desde el Reino Unido hasta Asia y más allá, y ha convertido su tema 'If We Ever Broke Up' en un fenómeno global. Nos ha brindado un verano para recordar, junto con música brillante, tanto nueva como redescubierta, de artistas como Myke Towers, Jain y Ariana Grande, quienes han tenido un éxito increíble después de conectarse con la comunidad en TikTok”.

Las canciones más populares según TikTok este verano en todo el mundo

Las canciones más populares según TikTok en España durante este verano

